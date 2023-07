„Ein Meisterwerk“: Verein rettete die alte Dorf-Kirche gleich zweimal

Von: Hans Kürzl

Hielt Gottesdienst und Predigt: Stadtpfarrer Andreas Christian Jaster mit der Pfarrgemeinderats-Vorsitzenden Andrea Hermann. © hk

Die um 1315 erstmals erwähnte alte Dorfkirche St. Martin ist ein Stück Germeringer Zeitgeschichte. Viele wurden hier getauft oder schlossen den Bund fürs Leben. Möglich machte das der Förderverein. Und dieser feierte nun 50. Geburtstag.

Germering – Streng genommen hat die Geschichte zwei Kapitel. Der erste Förderkreis hatte sich 1973 gebildet, als der Zutritt zur Dorfkirche bereits seit fünf Jahren wegen Baufälligkeit nicht mehr gestattet war. „Die Bauämter von Kirche und damaliger Gemeinde haben über einen Teilabriss nachgedacht“, erklärte Oberbürgermeister Andreas Haas in seinem Grußwort.

Ein Meisterwerk

Doch soweit sollte es nicht kommen. Der damalige Bürgermeister Josef Kistler schlug bei einer Bürgerversammlung vor, einen Verein zum Erhalt der Kirche zu gründen. Und so kam es dann auch. Der Förderkreis arbeitete so engagiert, dass die Dorfkirche schließlich 1978 mit einem Adventssingen wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden konnte. „Ein Meisterwerk ist gelungen“, zitierte Haas aus der Berichterstattung jenes Jahres. Aber es wurde ein zweites Mal spannend: In den 1990er-Jahren nagte der Holzwurm am Kleinod. Ziemlich dramatisch: Es bestand Einsturzgefahr.

„Doch diesmal wurde nicht mehr über einen Abriss diskutiert“, erinnerte der Oberbürgermeister daran, welchen nachhaltigen Eindruck der Förderkreis mit seiner Arbeit hinterlassen hatte. „Er ist ein aktiver Verein“, stellte Haas fest. Er habe viel dazu beigetragen, dass Kirche und der Ort Germering miteinander fest verwurzelt geblieben seien.

Zwischenzeitlich hatte sich allerdings der alte Förderkreis aufgelöst. Neu gebildet hatte er sich am 2. Juli 2001 anlässlich einer Informationsveranstaltung zum Zustand der Dorfkirche. 41 der 45 Teilnehmer wurden so zu Gründungsmitgliedern des neuen Vereins. Dieser sorgte wiederum unter anderem dafür, dass die Dorfkirche seit 2006 durchgehend für ausgewählte Veranstaltungen oder Gottesdienste zur Verfügung stand.

Nachbesserungen

Seitdem waren es nur kleinere Nachbesserungen, mit denen das Gotteshaus gut erhalten wurde. Aktuell sind dort laut Vorsitzendem Werner Cröniger Malerarbeiten im Gange. Sie begannen letztes Jahr und sollen das Eindringen von Feuchtigkeit ins Mauerwerk verhindern. So bleibt es ein Ort des Willkommens.

Darauf war auch Stadtpfarrer Andreas Christian Jaster in seiner Predigt eingegangen. Es müsse egal sein, ob man bekannte Gäste empfange oder Fremde. „Seien wir bereit, allen die Tür zu öffnen.“ Die Dorfkirche habe Leid mitgetragen und Freude erlebt. Der Freundeskreis habe viel dazu beigetragen, dies möglich zu machen. „Vergelt’s Gott allen Menschen, die sich darum bemühen, dieses Haus zu erhalten“, schloss Stadtpfarrer Jaster.

