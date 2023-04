Volksfestplatz soll entsiegelt und verschönert werden

Von: Klaus Greif

So sieht der Volksfestplatz heute aus.

Die Entsiegelung und Umgestaltung des Volksfestplatzes wird konkreter. Der Stadtrat hat jetzt einen Architekten-Wettbewerb gestartet, dessen Ergebnisse im Oktober vorliegen sollen. Die lange Zeit offene Altlastenfrage scheint geklärt.

Germering – Seit acht Jahren gibt es am großen Asphaltplatz zwischen der Kleinfeld- und der Frühlingstraße kein Volksfest mehr. Genutzt wird das Areal seitdem für den Wochenmarkt – und zum Parken von Autos. Der Stadtrat hat sich schon vor Jahren für eine ökologische Umgestaltung des Platzes entschieden. Im Jahr 2021 beschloss das Gremium dann, für diese Umgestaltung einerseits ein Wettbewerbsverfahren auszuarbeiten und eine Bürgerbefragung durchzuführen.

In diesem Prozess steht jetzt der nächste Baustein an. Architekt Ralf Wehrhahn präsentiert im Stadtrat den Auslobungstext, der Grundlage eines Realisierungswettbewerbs ist. Auf 30 Seiten wird hier hier den Planern vorgegeben, was auf dem Platz entstehen soll und welche Bedingungen sie dabei erfüllen müssen. Die Anregungen der Bürger sind dabei mehr oder weniger konkret mit eingeflossen. Unter anderem sollen Spielmöglichkeiten, ein Kiosk aber auch Trinkbrunnen verwirklicht werden.

Das Areal soll auch nach der Umgestaltung Platz für bis zu 20 Stände für einen Wochenmarkt bieten. Dieser soll wie jetzt schon im Bereich östlich der Marktstraße angeboten werden. Im westlichen Bereich, an dessen Rand schon jetzt der Kindergarten Kleiner Muck steht, soll eine weitere sechsgruppige Kita gebaut werden. Dies ist aus Sicht der Stadt notwendig, weil nach dem Bürgerentscheid Kreuzlinger Feld die dort vorgesehene Betreuungseinrichtung vorerst nicht realisiert wird.

Altlasten

Ein großes Problem im Vorfeld aller Planungen war schon immer die Tatsache, dass im Untergrund Altlasten liegen. Eine frühere Kiesgrube wart hier bis 1965 mit Müll verfüllt worden. Mehrere Bodenuntersuchungen in den vergangen Jahren haben aber eine geringere Gefährdung ergeben als gedacht. Das Gröbenzeller Fachbüro Nickol und Planer hat jetzt mit weiteren Bohrungen festgestellt, dass es an zwei kleineren Bereichen Stoffe gebe, die bei einer Versickerung das Grundwasser gefährden könnten. Tim Asam erklärte den Stadträten, dass man dieses Problem lösen könne. An einer Stelle könne man das Erdreich abbaggern. An der anderen werde der Bereich versiegelt. Das Wasserwirtschaftsamt habe dieses Vorgehen gebilligt.

Daniel Liebetruth (SPD) warf die Frage auf, ob die vom Gröbenzeller Büro jetzt durchgeführten acht Bohrungen ausreichen würden, um das gesamte Areal zu untersuchen. Er empfinde das als beunruhigend.

Planer Tim Asam erklärte, dass man ja schon genau gewusst habe, wo man nochmals bohren musste. Bei den früheren Untersuchungen seien schon an 30 Stellen Bodenproben genommen worden. Teil der Auslobung sei zudem, dass die Planer ein Monitoring-Konzept entwickeln müssen, bei dem auch das Grundwasser unter die Lupe genommen wird.

Freie Wähler dagegen

Bei der abschließenden Abstimmung votierten die drei Stadträte der Freien Wähler dennoch gegen das Projekt. Die Begründung lieferte Martina Seeholzer allerdings erst nach der Entscheidung. Die Gefahren seien wegen der Altlasten einfach zu groß.

