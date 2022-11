Komödien, Kabarett und Konzerte: Volles Programm in der Stadthalle

Von: Hans Kürzl

Teilen

Stadthallen-Leiterin Medea Schmitt verspricht für das esre Halbjahr 2023 ein attraktives Programm in allen Kultur-Genres. © Hans Kürzl

Die Stadthalle hat ihr zweites vollständiges Programm seit Beginn der Pandemie vor zweieinhalb Jahren vorgestellt. Es deckt das erste Halbjahr 2023 ab und umfasst insgesamt 56 Veranstaltungen aller Bereiche.

Germering – Komödienspektakel und Gedankenleser, Kabarett und Konzerte – das Programm der Stadthalle ist bis zum nächsten Juli vollgepackt mit Höhepunkten. „Es ist ein breit gefächertes Angebot, in dem jeder für sich etwas finden kann“, sagte Leiterin Medea Schmitt bei der Präsentation des Programms von Januar bis Juli des kommenden Jahres.

Kurz nach dem Jahresanfang am 7. Januar kann man die Wiederkehr des Mysticals „Bayerische Rauhnacht“ erleben, das nach zehn Jahren Pause wieder auf die Bühne kommt. Ein anderer Rückkehrer in die Stadthalle, gar nach 15 Jahren, sind die Münchner Philharmoniker mit ihrem Kinderkonzert am 25. Juni.

Polt schon ausverkauft

„Kinderprogramm, Kindertheater: Da rennen uns die Leute die Bude ein“, erklärt Medea Schmitt. Sie freut sich jetzt schon auf mehrere Veranstaltungen dieser Art im kommenden Jahr. „Die Eiskönigin“ am 28. Januar sei das beste Beispiel. Wer da noch Karten wolle, müsse ganz fix sein, so Medea Schmitt.

Nichts mehr geht dagegen bei den Kabarettisten Günter Grünwald und Gerhard Polt, für die ein „Ausverkauft“ gemeldet wird. Doch die Stadthalle hat noch andere klangvolle Namen im Gepäck: Die aus der „Heute-Show“ bekannte Christine Prayon kommt ebenso wie Lizzy Aumeier, Josef Hader, Luise Kinseher oder Willy Astor.

Musikalisch reicht die Palette von Musical-Highlights des Andrew Lloyd Webber, einer Hommage an die großen Ladies des Soul bis hin zu Melodien aus der Zeit des Wirtschaftwunders, die „Conny und die Sonntagsfahrer“ präsentieren und den Wellküren. Die Simon & Garfunkel-Revival Band wird Erinnerungen an die 1970er-Jahre wecken. Stadthallen-Leiterin Schmitt verspricht Hochgenuss: „Wenn man die Augen zumacht, meint man das Original zu hören.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Ganz sicher im Original werden „Truck Stop“ zu hören und zu sehen sein. Die Country-Legenden feiern in der Stadthalle ihre 50-jährige Bühnenpräsenz. Komödien wie die „Komplexen Väter“, Jazz-Konzerte, Musicals wie „Das Phantom der Oper“, Klassik-Konzerte und das Chiemgauer Volkstheater runden das Programm ab.

Vielfalt des Angebots

Medea Schmitt weist bei der Vorstellung des Programms vor allem auf die Vielfalt des Angebots hin. „Es ist uns gelungen, von bekannten Künstlern bis zu neuen Gesichtern ein abwechslungsreiches Programm zu bieten.“ Jeder, der mehr davon nutzen möchte, kommt in den Genuss des VIP-Bonus. Wer für mehrere dieser Veranstaltungen bucht, die mit dem entsprechenden Symbol ausgewiesen sind, erhält eine Ermäßigung. Ein Beispiel: Wer Tickets für drei Events kauft, bekommt 15 Prozent Ermäßigung angerechnet.

Platz nehmen kann man in der Stadthalle übrigens in vernünftig temperierten Räumen. „Die Veranstaltungen sind beheizt“, erklärt Medea Schmitt. Gleichwohl achte man darauf, so viel Energie wie möglich einzusparen, etwa bei der Beleuchtung.

Vorverkauf

Tickets gibt es ab sofort beim SW Kartenservice, Landsberger Straße 43, Telefon (089) 8 94 90 15, sowie bei allen Vorverkaufsstellen von München Ticket, Telefon (089) 54 81 81 81, und auf www.muenchenticket.de. Weitere Informationen zum Programm gibt es im Internet auf www.stadthalle-germering.de.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.