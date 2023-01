Vorsilvester in Germering: 2500 feiern friedlich vor der Stadthalle

Von: Peter Loder

Der Platz vor der Stadthalle ist einen Tag vor Silvester in eine Partymeile verwandelt worden: 2500 Besucher feierten mit den Burschen Vorsilvester. © Burschenschaft Unterpfaffenhofen

Zwei Jahre durften sie nicht feiern, jetzt ließen es Germerings Party-Fetzer auf dem Stadthallen-Vorplatz so richtig krachen.

Germering – Nur mit dem Wetter-Timing hat’s bei der Vorsilvester-Fete nicht ganz gepasst. 24 Stunden vor dem offiziellen Jahreswechsel tröpfelte es am Freitagabend oft unangenehm vom Nachthimmel, als die Oktoberfest-Band „Nachtstark“ im Auftrag von Unterpfaffenhofens Burschenverein die City rockte.

Tags darauf am richtigen finalen Tag in 2022 wäre es mild und trocken gewesen. Doch die nass unterkühlten äußeren Umstände haben die Stimmung bei den 2500 Jetzt-erst-recht-Besuchern – mehr waren auch nicht zugelassen – zusätzlich angeheizt.

Brennen auf ihren Einsatz: Pyrotechniker Kai Krautwasser (M.) mit seinen Feuerwerkern Seray Zimpl (l.) und Florian Pelz. © tb

Einer, dem der Schnürlregen „schnurzsegal ist“, war Konstantin Lederer. In kurzer Sommer-Short präsentierte der 26-Jährige seine strammen Wadeln („Mich friert nicht, ich fahr auch mit kurzer Hose Ski“) und prostete mit einem Desparado-Bierchen in der Hand den Mitfeiernden zu. Die tanzten, hopsten und schunkelten Schulter an Schulter im dichten Gedränge durch den Abend, dessen Höhepunkt Schlag Mitternacht folgte: Sieben Minuten dauerte das unmittelbar neben dem Vorplatz gezündete Glanzfeuerwerk.

Kai Krautwasser, mit 23 Jahren Oberbayerns jüngster Pyrotechniker, hatte schon am frühen Abend – während ringsherum bereits voreilige Privat-Böller gezündet wurden – gemeinsam mit seinen Mitarbeitern Seray Zimpl und Florian Pelz drei Raketen-Batterien mit rund 200 Raketen aufgebaut. „Der Regen ist kein Problem, die Lunte bleibt trocken,“ beruhigte der Feuerwerker. Ein paar Meter weiter wurde hinter der Sichtschutzwand feucht-fröhlich gefeiert und in den Ausschank- und Schmankerlbuden kamen die Party-Macher ins Schwitzen. 60 Helfer hatte Burschen-Chef Manuel Wilhelm (26) aus dem gesamten Vereinsbestand mit regulären – also ledigen männlichen – Mitgliedern sowie mittlerweile verheirateten Alt-Burschen und deren Ehefrauen zusammengetrommelt, um den Ansturm zu bewältigen. Für Wilhelm, der sich als 15-Jähriger dem Verein angeschlossen hatte, war es die erste Vorsilvester-Feier, die er als Vorsitzender in verantwortlicher Funktion zu organisieren hatte. Ex-Vize Christian Zigann (38) und etliche weitere Alt-Burschen standen zur Seite.

700 Liter roter und 350 Liter weißer Glühwein wurden im Vorfeld der seit September laufenden Planungen geordert. Ein kleiner Restbestand blieb den Burschen am Ende zur Selbstverkostung übrig. Tags darauf wurde Kassensturz gemacht: Wilhelms Rechnung ist aufgegangen, die nächsten Vereinsausflüge und -feiern können aus dem Erlös finanziert werden.

Eingespieltes Team: Die scheidende Stadthallen-Chefin Medea Schmitt, Burschen-Chef Manuel Wilhelm (r.) und Ex-Vize Christian Zigann. © Loder

Fast restlos leer war der Kühlwagen mit Bier und Bargetränken, als eine halbe Stunde nach Mitternacht die letzte Zugabe der „Nachtstark“-Band im wolkenbedeckten Himmel verhallte. Für Sänger Mathias Kraft und seine Kollegen war der Auftritt gleichzeitig Saisonende und Neustart. Ab Januar feilt die im Paulaner-Wiesnzelt gefeierte Münchner Kult-Gruppe an einem neuen Programm. Witterungsbedingt hat Kraft in Germering, wo „Nachtstark“ seit 2014 Dauergast auf der Vorsilvester-Bühne ist, schon alles erlebt: „Als wird zum ersten Mal hier waren, brauchten wir Schneeketten. Jetzt reichen Sommerreifen.“ Heuer wird „Nachtstark“ auf den Volksfesten in Fürstenfeldbruck, Olching und Puchheim sowie bei Vereinsfeiern in Eichenau und Mammendorf zu hören sein. Der vorletzte Tag im Jahr 2023 ist auch schon fix verplant, denn: „Germering ist für uns ein Heimspiel. Hier haben wir unsere Zentrale, hier wohnt unser Schlagzeuger,“ sagt der Frontman der Band.

Am 30. Dezember 2023 nicht mehr in offizieller Funktion dabei sein wird dagegen Medea Schmitt. Die Stadthallen-Leiterin ist auf Abschiedstournee und geht im Februar in Ruhestand. „Ich hatte vor lauter Organisieren noch gar keine Zeit, um zu realisieren, dass dies meine letzte Vorsilvester-Feier wird“, sagte sie, nachdem sie am Freitag kurz vor Öffnung der Eintrittstore ihre letzte Schlussbesprechung mit Veranstaltern, Sicherheitskräften, Polizei und Sanitäter geführt hatte. Medea Schmitt wird das Fest, das unter ihrer und der Regie des Burschenvereins geboren wurde, künftig als privater Ehrengast begleiten: „Es ist einfach toll, wie sich alles entwickelt hat. Ich werde die total netten Burschen schwer vermissen.“ Nach Ende der Veranstaltung vermeldete Manuel Wilhelm: „Alles perfekt gelaufen. Wie immer war es schön und ruhig. Es gab keinen einzigen nennenswerten Zwischenfall.“