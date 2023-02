Weiße Rose: Sein Opa wurde von den Nazis ermordet

Hans Kürzl

Christoph Probst bei seinem Vortrag. Das Foto zeigt seinen gleichnamigen Großvater. © Kürzl

Am 22. Februar jährt sich zum 80. Mal der Tag, an dem die ersten Mitglieder der Widerstandgruppe Weiße Rose hingerichtet wurden. Einer davon war Christoph Probst. Sein gleichnamiger Enkel war nun am Max-Born-Gymnasium (MBG) zu Gast.

Germering – An dem Tag, an dem vor allem die 10. Klassen den Worten von Christoph Probst zuhören, herrscht nicht nur weiter Krieg in der Ukraine. Am 30. Januar jährt sich außerdem zum 90. Mal der Tag der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Für Schulleiter Robert Christoph Grund genug für den Hinweis darauf, wie wichtig es sei, für Demokratie und Freiheit einzustehen.

In Murnau geboren

Der 1919 in Murnau geborene Christoph Probst hat das getan. Sein 1966 auf die Welt gekommener Enkel schildert seinen Großvater als einen Menschen, der bereits als Kind und Jugendlicher nichts mit radikalem Gedankengut anzufangen wusste. „Besonderen Widerwillen hatte er gegen das Euthanasieprogramm.“ Einen entsprechenden Erlass, in den Augen der damaligen Machthaber lebensunwertes Leben auszulöschen, hatte es 1939 gegeben. Im selben Jahr hatte Probst sein Medizinstudium in München begonnen.

In diesem Umfeld trug Probst sein „Stadtgesicht“, wie es der Enkel ausdrückt: „Ernst, nachdenklich.“ Locker und gelöst wirkt dagegen das Foto, das auf der Bühne der Halle 4 des Gymnasiums aufgebaut ist – das Landgesicht. Für einen Moment schließt der Enkel die Augen, so als wolle er genau dieses Bild auch in sich bewahren.

Die Taufe

Doch die Gedanken gehen schnell weiter zu den letzten Tagen von Probst. Er habe viel Wert darauf gelegt, kurz vor der Vollstreckung des Todesurteils noch getauft zu werden, so der Referent. Zur Hinrichtung hat der Enkel eine gleichermaßen emotionale wie bittere Meinung: „Ich würde sagen, mein Großvater ist ermordet worden.“

Eine Bemerkung, die auch dabei eine Rolle spielt, wie der Enkel Probst das Geschichtsbewusstsein der Nachkriegszeit sieht. „Noch lange hatten Widerstandskämpfer den Ruf von Vaterlandsverrätern.“ Heute könne man das nur als höchst befremdlich empfinden, erklärt Christoph Probst den Schülern.

Im Hintergrund

Kritisch sieht er auch, wie lange die Rolle und Bedeutung seines Großvaters für die Weiße Rose geradezu unterschätzt wurde. Der Medizinstudent war erst spät zur Widerstandsgruppe gekommen, obwohl er bereits Einfluss auf diverse Flugblätter genommen hatte. Probst hatte Ehefrau Herta und die drei kleinen Kinder heraushalten wollen. Die jüngste Tochter war zum Zeitpunkt seiner Hinrichtung sechs Wochen alt.

„Lange wurde die Geschichte der Weißen Rose zu einer Geschichte der Geschwister Scholl. Die anderen Hingerichteten gerieten in den Hintergrund“, so der Enkel. Was sich indirekt bis heute bemerkbar macht. Knapp 200 Schulen sind in Deutschland nach den Geschwistern Scholl benannt. Allenfalls eine Handvoll haben Christoph Probst als Namensgeber: Dessen Geburtsort Murnau gehört dazu und auch Gilching, wo der Enkel wohnt.

Fragen

Die Schüler wollen von Christoph Probst wissen, ob er den Namen als Belastung empfinde. Er habe von seinen Eltern bewusst den gleichen Vornamen bekommen, erzählt er. „Aus Respekt vor dem Mut meines Großvaters.“ Zudem sehe die ganze Familie eine gewisse Verpflichtung, das Erbe wachzuhalten. „Ich habe aber von meinen Eltern Zeit bekommen, mich mit der Vergangenheit zu beschäftigen.“ Das habe wachsen können.

„Ich hatte eine ganz normale Schulzeit. Nur der eine oder andere geschichtsbewusste Lehrer war zu mir etwas respektvoller,“ erklärt er weiter. Als Belastung empfinde er den Namen nicht, eher als Verpflichtung. Daher gibt es immer wieder Kontakte zwischen den Nachkommen der Mitglieder der Weißen Rose.

Mit der Widerstandsgruppe beschäftigt sich das MBG im Rahmen einer Wanderausstellung. Die wird von unterschiedlichen Lerngruppen und Jahrgangsstufen besucht. Anschließend tauscht man sich im Unterricht darüber aus.

