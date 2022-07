Sollen Hunde und Zigaretten im Stadion verboten werden?

Hunde am Fußballplatz? Der SC Unterpfaffenhofen wird dies möglicherweise verbieten. Auch Rauchen soll künftig nicht mehr erlaubt sein. © MEtzler

Im Waldstadion des SC Unterpfaffenhofen (SCU) soll künftig nicht mehr geraucht werden. Auch ein Hundeverbot ist geplant.

Germering – Diese außergewöhnliche und auf den Landkreis-Sportplätzen wohl einmalige Entscheidung will der Verein in einer neuen Haus-und Platzordnung verankern.

Die Mitglieder des SCU redeten sich bei bei der Jahresversammlung die Köpfe heiß. Soll man tatsächlich ein Rauch- und Hundeverbot im Stadion erlassen? Anlass sind vor allem die auf dem Gelände herumliegenden Kippen und die Hinterlassenschaften der Vierbeiner. Sollte die Idee des Vorstands umgesetzt werden, müsste auch der im Freigelände aufgehängte Zigarettenautomat abgebaut werden. Geraucht werden dürfte dann nur noch in einem Bereich am Kiosk des Vereinswirts.

Schwierige Umsetzung

Ob es jemals dazu kommt scheint aber fraglich. Marcelo Suarez, er organisiert den Ordnungsdienst bei Fußballspielen, hatte eine klare Meinung dazu: „Das umzusetzen wird schwierig“, meinte er. Für die Halle könne er so etwas verstehen, aber im Freigelände so etwas durchsetzen sei unmöglich. „Ich bin ehrenamtlicher Platzordner, aber ich stelle mich nicht jeden Samstag bei jedem Heimspiel dahin und diskutiere mit den Leuten.“

Man könne es auch andersherum machen, schlug SCU-Präsident Andreas Beilich vor. Man lasse das Rauchen weiter zu und verpflichte die Spieler, Trainer und sonstige Verantwortlichen nach dem Spiel, die am Boden liegenden Kippen aufzusammeln. Das würde sowieso zweimal im Jahr von der Fußball-Abteilung gemacht, erinnerte Marco Suarez.

Überall Kippen

Jugendleiter Andreas Heßelmann sprach sich demgegenüber für ein Rauchverbot aus, insbesondere bei Jugendspielen. „Der Platz wurde uns von der Stadt zur Verfügung gestellt, und wir sollten uns da an gewisse Regeln halten. Ich finde es nicht in Ordnung, dass überall die Kippen herumliegen.“

Auch zum Hundeverbot hatte Heßelmann eine klare Meinung. „Was machen wir, wenn ein Hund einen Spieler beißt?“ fragte er in die Runde und spielte dabei auf die Haftungsfrage an. Es gehe jetzt nicht darum, Ehrenamtliche für diese Aufgaben zu verpflichten, aber man müsse von seinen Mitgliedern erwarten können, dass sie bei Verstößen gegen die Verbote zumindest auf den Betroffenen zugehen und sie darauf hinweisen. „Wir sollten versuchen, die Regeln so gut wie möglich umzusetzen.“

Grundsätzlich sei er ja auch dafür, meinte Suarez. Aber er befürchte, dass er unter den Umständen keinen mehr finden werde, der sich als Platzordner möglicherweise mit den Gästen anlegen muss. (Dieter Metzler)

