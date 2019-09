Germering zeichnet seine Künstler aus   

Germering - Irma Wachter und Willi Hörmann sind die neuen Träger des Walter-Kolbenhoff-Preises. OB Andreas Haas hat ihnen den Kulturpreis der Stadt im Rahmen einer eindrucksvollen Feier im Orlandosaal der Stadthalle übergeben.

Angehörige und Freunde der Preisträger, ehemalige und aktuelle Stadträte, Vertreter der städtischen Kulturszene und Preisträger der vergangen Jahre sorgten für einen fast vollen Orlandosaal. Sie erlebten einen von der Stadtkapelle musikalisch umrahmten Festakt, der von allen anschließend als rundum gelungen bezeichnet wurde. Dazu haben letztlich vor allem die Preisträger selbst beigetragen, die mit kurzen Beiträgen bewiesen, dass sie die Auszeichnungen zurecht erhalten haben.

OB Andreas Haas erinnert in einer kurzen Begrüßungsrede an die Geschichte des Walter-Kolbenhoff-Preises, der bis 1995 schlicht Kulturpreis hieß. Erstmals verliehen wurde der Kulturpreis und die Kulturförderpreise im Jahr 1979. Walter Kolbenhoff, Schriftsteller und Mitglied der bekannten Gruppe 47, die nach der Nazi-Zeit und dem zweiten Weltkrieg einen literarischen Neuanfang in Deutschlang in die wege leitete, war mit seiner Frau Ilse 1965 eher zufällig nach germeing gezogen – bis zu seinem Tod 1993 sollte er seine neue Heimat nicht mehr verlassen. Er wurde selbst im Jahr 1983 mit dem Kulturpreis ausgezeichnet.

Höhepunkt des Abends war ein rund zehnminütiger Ausschnitt aus dem Theaterstück „Carol und Ralph“, den sich Irma Wachter und Willi Hörmann für ihre Präsentation ausgesucht hatten. Mit dem Stück hatten sie vor acht Jahren im Roßstall schon Begeisterungsstürme ausgelöst. Der Münchner Merkur hatte die Kritik damals mit „Mitreißend wie eine italienische Oper“ überschrieben. Dem war nichts hinzufügen – außer, dass man den beiden gerne länger zugesehen hätte.

Die Verleihung der Förderpreise begann mit der Auszeichnung von Irina Firouzi. Die junge Sopranistin gab ein eindrucksvolles Beispiel ihres Könnens. Mit unglaublicher Stimmgewalt sang die zierliche junge Frau zwei Arien aus Opern von Bellini und Puccini und verzauberte damit den ganzen Saal. Donnernder, nicht enden wollender Applaus war der verdiente Lob.

Der Unterschied zu den nächsten Preisträgern hätte größer nicht sein können. Aber auch die Siebt- bis Neuntklässler der Eugen-Papst-Schule, die mit ihrem Metallkunst- und Werklehrer Oliver Beran ausgezeichnet wurden, zogen das Publikum mit ihrer symphatischen Art in ihren Bann. Sie präsentierten mit einer Powerpoint-Präsentation die Kunstwerke, die das Stadtbild seit Jahren schöner machen und lieferten kurze Informationen dazu. Abgeschlossen wurde die Präsentation mit den jüngsten Kunstwerke der Kinder: die beiden Bücherboxen, die seit einer Woche im Rathaus-park und vor dem Zenja-Haus stehen.

Der junge Medienkünstler und Musiker Daniel Mihaila erklärte dem Publikum mit kurzen Videos, was er eigentlich so macht und wofür er ausgezeichnet wurde. Verblüfft hat er die Besucher vor allem mit der Präsentation seiner Videoinstallation, die im Rahmen des Kunstprojekts Magic Forest entstanden war. Am rund einminütigen Werk habe er fast ein halbes Jahr in Vollzeit gearbeitet.

Die Cordobar mit Leiter Erwin Zißelsberger hat den Preis wegen der Jahrzehnte langen Förderung junger Musiker in der Jugendbegegnungsstätte erhalten. Eine Band, die in den Übungsräumen des Jugendzentrums die ersten musikalischen Schritte machte, sind die Sportfreunde Stiller. Weniger bekannt aber musikalisch nicht unbedingt schlechter sind Marvpaul. Gitarrist Clemens Techmer und Schlagzeuger Matthias Kruse begeisterten die Besucher mit zwei Songs, die vor allem auch durch fantasievolle Texte überzeugten. Beispiel: „In jedem sozialistischen Herz steckt ein wenig Friedrich Merz.“