Burschen treffen mit ihrem Weinfest ins Schwarze: Einlass-Stopp verhängt

Von: Hans Kürzl

Dicht gedrängt saßen die Besucher in der Halle. Die erlaubte 450-Gäste-Marke war schnell erreicht. © Kürzl

In Germering hat es zum ersten Mal seit 15 Jahren wieder ein Weinfest gegeben. Die Germeringer Burschenschaft freute sich über gute Stimmung und viele Besucher. Teilweise musste das Gelände sogar abgesperrt werden.

Germering – Es gab für Lukas Huber 450 gute Gründe, am Samstagabend zufrieden in die Abendsonne zu blicken. „Toll, dass so viele Leute gekommen sind“, freut sich der erste Vorsitzende der Germeringer Burschenschaft. Immerhin lief das Weinfest unter der Kategorie „Versuch“. Denn zum letzten Mal hatte es eine solche Veranstaltung in der Großen Kreisstadt vor 15 Jahren gegeben.

Doch eine randvoll gefüllte Halle, eine gut belegte Außenfläche und mit „Dreisamlive“ eine professionelle Stimmungsband vom Feinsten ließen Huber nicht nur aufatmen. Er wagt vielmehr einen positiven Blick in die Zukunft: „Wir werden uns zwar noch intern abstimmen. Aber es ist gut möglich, dass es nächstes Jahr auch wieder ein Weinfest geben wird“, sagt der Vorsitzende.

Flammkuchen – Renner auf der Speisekarte

Der selbst gemachte Flammkuchen war bei den Besuchern im wahrsten Sinn des Wortes heiß begehrt. © Kürzl

Dann wird es den selbst gemachten Flammkuchen wohl ebenfalls wieder geben. Bereits im Vorfeld war dafür mächtig die Werbetrommel gerührt worden.

So sehr, dass die fleißigen Hände der Madln kaum nachkamen, die Bestellungen entgegenzunehmen. Am Ende waren es rund 300 Flammkuchen, die verspeist wurden. „Wir wollten bei unseren Festen mal etwas anderes anbieten. Und zum Wein passt das doch einwandfrei“, freut sich Burschenvorstand Huber auch an dieser Stelle.

Weinkenner aus Portugal

Auch bei Ricardo Ingles hat das Weinfest alle Sinne bestens getroffen. Der Portugiese wohnt mit seiner Partnerin in Germering. „Wir sind beide Weinliebhaber“, erzählt er. Beide sind deshalb begeistert, dass es in der Stadt endlich so ein Weinfest gibt. „Die Stimmung ist toll und es ist schön, dass man so viele Leute treffen kann.“ Erfahren haben die beiden vom Weinfest durch eines der vielen Plakate, mit denen die Burschenschaft Germering in der Stadt Werbung gemacht hat. „Wir haben es im Schwimmbad gesehen und uns ganz spontan entschlossen hierher zu kommen“, sagt Ingles. Man werde den Abend auf jeden Fall genießen.

Ohne Staus und Parkplatzprobleme

Das Paar war wie so viele andere mit dem Rad gekommen – ganz im Sinn der Burschen, die in den Tagen vor dem Fest immer wieder auf die knappen Parkplatzmöglichkeiten hingewiesen hatten. Entschärft worden war die Situation durch die Kooperation des Hagebaumarktes, der seinen Parkplatz auch nach dem Geschäftsschluss seiner Filiale offen gehalten hatte.

Wer dennoch versuchte, mit dem Auto durch die Absperrung Richtung Festwiese zu schlüpfen, wurde von den Burschen höflich und bestimmt auf den Parkplatz verwiesen. „Der Weg muss für die Einsatzkräfte frei bleiben“, hieß es zu Begründung. Große Proteste deswegen habe es nicht gegeben, so die Burschenschaft.

Aufnahmekapazität war schnell erreicht

Allerdings mussten die Burschen schnell mitteilen, dass die auf 450 Personen festgesetzte Aufnahmekapazität auf dem Festgelände erreicht war. Bereits kurz vor 20 Uhr, also rund zwei Stunden nach Beginn der Veranstaltung, musste ein Einlassstopp verhängt werden.

Ebenso rasch hatte sich dann eine Warteschlange von etwa 50 Personen gebildet. Die mussten darauf hoffen, das jemand das Gelände verließ, um Einlass zu bekommen. „Es hat aber keine Unruhe gegeben“, so der Burschenchef.