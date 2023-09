Burschen Germering mit Premiere: Statt Wiesenrauschen gibt’s ein Weinfest

Von: Hans Kürzl

Die Burschenschaft Germering veranstaltet am Samstag, 9. September, ihr erstes Weinfest. (Symbolbild) © Svetlana Karner/Imago

In Germering und darüber hinaus war das alljährliche „Wiesnrauschen“ der Burschen schon bekannt. Nun startet der Verein mit einem Weinfest durch.

Germering – Das letzte Wochenende in den Ferien, vielleicht auch das letzte richtige Sommer-Wochenende, um noch einmal zu feiern: Das erste Weinfest der Germeringer Burschenschaft am Samstag, 9. September, bietet dazu noch einmal eine gute Gelegenheit. Es beginnt um 18 Uhr und findet in einer Halle an der Gertrude-Blanch-Straße (gegenüber dem Hagebau-Markt) statt. Ludwig Schmidbauer, Schriftführer der Burschen, erklärt im Gespräch, warum man da unbedingt hin muss.

Die Germeringer Burschen haben ja viele Formate drauf. Im Vorjahr gab’s noch das Wiesenrauschen. Warum gibt’s diesmal ein Weinfest?

Nachdem die alte Tradition des Weinfestes leider etwas verloren geht, haben wir uns dieses Jahr entschieden ein Weinfest zu veranstalten. Wir wollen den Menschen in Germering mal wieder etwas bieten, um ausgiebig zusammen feiern zu können und das ganze wetterunabhängig.

Wie kam man auf den Veranstaltungsort?

Durch ein langjähriges Mitglied aus dem Verein.

Warum dürfen nur Besucher über 18 Jahre rein?

Da uns der verantwortungsbewusste Umgang mit Alkohol sehr wichtig ist, haben wir uns dazu entschieden das Fest ab 18 Jahren zu veranstalten.

Warum ist es besser, zu Fuß oder mit dem Radl zu kommen?

Parkplätze sind zwar vorhanden, aber nicht in Unmengen, deshalb empfehlen wir mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu kommen. Außerdem: Don’t drink and drive.

Wie viele Leute braucht ihr, um das Event auf die Beine zu stellen?

Durch die immer strenger werdenden Auflagen und zunehmenden Beschwerden von Anwohnern wird es leider immer schwieriger, solche Feste zu veranstalten und auch Leute zu finden, die einen dabei unterstützen. Um das komplette Fest besonders gut vorbereiten und durchführen zu können benötigen wir ungefähr 30 bis 40 Leute.

Was ist alles geboten?

Es wird an nichts fehlen – von verschiedensten Weinangeboten von Winzinger über feinste Brotzeitplatten mit Wurst vom Hofladen beim Joche, Käseplatten und Obazda. Dazu gibt es beste Unterhaltung von der Wiesnband „dreisamlive“. Ein besonderes Schmankerl ist unser garantiert selbst gemachter Flammkuchen.

