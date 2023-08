Meterlange Tafel in Germering: Sie feiern in Weiß – bei jedem Wetter

Weiße Nacht

Von Hans Kürzl schließen

Die Stadt hat die Weiße Nacht trotz des schlechten Wetters durchgeführt. Die Zahl der Besucher hielt sich dann zwar in Grenzen. Die Stimmung war aber dennoch gut.

Germering – Von Sommerfeeling oder südlichem Urlaubsflair war man bei etwa zwölf Grad um den Kleinen Stachus zwar weit entfernt. Doch die wenigen, die zur Weißen Nacht gekommen waren, wollten sich die Stimmung nicht verderben lassen. „Wir sind dabei, egal bei welchem Wetter“, erklärte Claudia Velazco. Sie war trotz allem sichtlich gut gelaunt. Jedem, der an dem gut gedeckten Tisch unter den Arkaden vorbeikam, prostete die gebürtige Peruanerin zu – zusammen mit der internationalen Truppe, die seit der ersten Weißen Nacht im Jahr 2014 mit dabei ist. In der Gruppe sind Germeringer vertreten, die neben Peru unter anderem aus Brasilien, Ghana, Guinea und Rumänien kommen.

+ Robert Kriesbach hatte auch seinen Hund Rambo weiß gekleidet. © hans Kürzl

Auf Regen und kühle Temperaturen war die Runde vorbereitet, die ihre Tische unter dem schützenden Arkaden-Dach vor den Geschäften am Stachus-Brunnen aufgebaut hatte. „Die Jacken und die Regenschirme sind griffbereit“, versicherte Velazco. Griffbereit für eine lange Weiße Nacht, die bis 24 Uhr dauerte. „Wir bleiben bis zum Schluss.“ Man wolle jede Sekunde gemeinsam genießen. „Und die gute Laune, mit der wir uns gegenseitig anstecken.“

+ Irmi Baumann und Andrew Vanoni traten als Comedy-Fotografen auf – nicht ganz in Weiß. © Hans Kürzl

Dazu leisteten auch Irmi Baumann und Andrew Vanoni einen Beitrag. Sie waren als Comedy-Fotografen unterwegs – nicht in Weiß. Mit den Showacts ihrer Hohenbrunner Firma treten sie bei Unternehmensfeiern und sonstigen Festen auf. „Und wenn uns die Stadt Germering ruft, sind wir gerne dabei“, erklärte Baumann. Im Vorjahr war er auf dem Kleinen Stachus als Charlie Chaplin unterwegs. Heuer war allerdings Spontanität gefragt. „Um elf Uhr haben wir die Mitteilung bekommen, dass die Weiße Nacht stattfindet“, so Baumann. Eigentlich habe man ob der Wetterlage mit einer Absage gerechnet. „Aber wir haben dann schnell alles zusammengepackt.“

+ Die 40 Meter lange Tafel blieb leer – es war zu nass und kühl. © Kürzl

So machten sie bei jedem Tisch, an jedem Liegestuhl Halt und feierten ein wenig mit. Viel zu tun hatten sie allerdings nicht. Denn nur dort, wo ein Dach über dem Kopf war, wurde gefeiert. Die 40 Meter lange Tafel, die weit in in die Otto-Wagner-Straße reichte und sonst Prunkstück und Aushängeschild der Weißen Nacht ist, blieb dagegen weitgehend verwaist.

Antonio Marina spielte auf einer kleinen Bühne vor der Sparkasse zwar tapfer mit italienischen Klängen gegen das kühle Wetter an. „Aber wenn’s so frisch ist, bekommst du nicht so das Gefühl für Bella Italia“, meinte Besucher Jens Lechel. Da könne der Funke nicht so überspringen. „Trotzdem toll, dass die Weiße Nacht stattgefunden hat. Gerne nächstes Jahr wieder“, war das positive Fazit von Lechel.

