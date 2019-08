Weiße Nacht geht auch mit dunklen Wolken

Zum sechsten Mal gab’s am Kleinen Stachus einen Hauch von Urlaubsstimmung. Selbst ein paar Regenwolken störten die Germeringer bei der Weißen Nacht nicht.

Germering –Nur einmal schüttelt Klaus Fuchs den Kopf. „Nein, große Sorgen um das Wetter haben wir uns nicht gemacht.“ Wir, das sind seine Frau Karin und ihre Freunde Claudia und Peter Krumm sowie Elisabeth Heckel und Carolin Hesse. Für das Sextett ist die Weiße Nacht rund um den Kleinen Stachus seit 2014, als sie zum ersten Mal stattfand, ein fester Punkt in ihrem Terminkalender.

„Das Wetter kann uns nicht überraschen“, sagt Fuchs. Man habe hier bei der Weißen Nacht schon so manchen Regenschauer überstanden. Das Rezept der sechs munteren Germeringer ist ganz einfach. „Wir sind immer sehr früh da, dann bekommen wir einen Platz unter den Arkaden.“

Gäste stecken viel Zeit in die Vorbereitung

Dass ihr Tisch geradezu zum Verweilen und Genießen einlädt, freut das Sextett. Paprika, Karotten und Gurken sind auf einem Tablett farblich gut aufeinander abgestimmt und scheinen wie gemacht für die Weiße Nacht. Dazu ein paar Süßigkeiten, ein paar Snacks. „Wir freuen uns immer schon beim Vorbereiten auf die Weiße Nacht“, betont Fuchs. Bereits da helfen alle Sechs zusammen. Schon die Vorbereitung gehört zum Genuss dazu. Bei der Weißen Nacht dann angekommen, wolle man auch diese so lange wie möglich genießen.

So ist bei Fuchs und seinen Freunden über die sechs Jahre hin auch etwas anderes zur Tradition geworden. „Wir sind jedes Mal mit die Letzten, die gehen“, schmunzelt Fuchs. Er hebt das Glas, stößt auf die Weiße Nacht an. „Schön, dass es das in Germering nun regelmäßig gibt.“ Die Idee zur Veranstaltung, die heuer zum sechsten Mal stattfand, kommt vom Germeringer Stadtmarketing.

Mentalmagier sorgt für verblüffte Gesichter

+ Mentalmagier Martin Schmitt (r.) unterhielt die Besucher mit seinen Kartentricks und Sprüchen. © Kürzl Den Daheimgebliebenen soll Urlaubsstimmung geboten werden. Der lokale Wirtschaftsverband unterstützte dies von Anfang an. Schließlich soll auch der Bereich um den Kleinen Stachus und um die Otto-Wagner-Straße belebt werden. Einer wie Martin Schmitt sorgt dafür, dass das in die Tat umgesetzt wird. Der Mentalmagier, wie er sich selber nennt, wandert von Tisch zu Tisch und verblüfft immer wieder aufs Neue mit seinen Tricks, von denen er eine ganze Menge auf Lager hat. Germerings Oberbürgermeister Andreas Haas wird von der präzisen Aussage überrascht, an welcher Stelle eine bestimmte Karte exakt liegt. Ein paar Mal hat der Magier die Hand des Stadtoberhauptes gehalten, ein paar Mal ihm tief in die Augen gesehen. „Das allein kann’s nicht sein“, staunte Haas, der solche Kartentricks mag. „Man staunt und es juckt einen zu erfahren, welcher Trick dahintersteckt.“

Menschen, die sich damit beschäftigen, sprechen davon, dass Mentalmagie eine Mischung aus Zauberkunst, Suggestion, Irreführung und geschickter Präsentation ist. Davon ist Sebastian Patsch ebenfalls beeindruckt. Drei Freunde und er haben einen Kartenstapel reichlich durchgemischt. Trotzdem liegt die „Herz Drei“ an der vorausgesagten Stelle. Zwischendrin zieht Schmitt noch die mit am Tisch sitzende Alexa auf. „Hast Du Dich schon bei Amazon beschwert, dass sie ihr Ding nach Dir benannt haben?“ Schmitt hat die Lacher auf seiner Seite und hinterlässt gute Laune.

Hunderte Besucher bei der Weißen Nacht

Die durchzieht den Kleinen Stachus mit fortschreitender Stunde immer mehr. Der Platz und die gut hundert Meter hinein in die Otto-Wagner-Straße füllen sich mit jeder Viertelstunde mehr und mehr. Die Weiße Nacht in Germering lockt stets hunderte Besucher an. Und wem nicht nach Tisch decken und großem Vorbereiten zumute war, der findet Platz bei beteiligten Restaurants. Dorthin konnte man sich sogar mit einem Rikschaservice fahren lassen, der reichlich genutzt wurde.

Eine ganz andere Art der Fortbewegung wurde erst kürzlich für Germering ins Gespräch gebracht: eine Seilbahn.