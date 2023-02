Weniger Fälle - aber Obdachlosigkeit bleibt ein Problem

Von: Klaus Greif

Die Zahl der Obdachlosen, die von der Stadt in angemieteten Wohnungen oder in Containern untergebracht werden, ist in den vergangenen Jahren gesunken. Von Entwarnung kann man deswegen aus Sicht von Sozialamtsleiter Martin Rattenberger aber nicht sprechen.

Germering – Felicia Riediger leitet seit gut einem Jahr die 2020 ins Leben gerufene „Stelle für aufsuchende Sozialarbeit in der Obdachlosigkeit“. Hinter dem sperrigen Begriff verbirgt sich vor allem ein Ziel: Die Sozialarbeiterin sucht gemeinsam mit den Obdachlosen nach Lösungen, um deren Leben wieder halbwegs zu stabilisieren und ihnen eine Wohnung zu verschaffen. Felicia Riediger präsentierte jetzt im Sozial- und Jugendausschuss einen Bericht über die aktuelle Lage und stellte das Konzept der so genannten aufsuchenden Arbeit vor.

Weniger Obdachlose untergebracht

Die Stadt verfügt dem Bericht zufolge aktuell über 88 Schlafplätze in 15 Notwohnungen. Belegt sind derzeit rund 50 der vorhandenen Betten. Diese Zahlen sind seit 2019 kontinuierlich gesunken – damals gab es laut Sozialreferent Herbert Sedlmeier (CSU) rund 120 Belegungen. Allerdings ist diese Entwicklung mit Vorsicht zu genießen. Denn der Stadt stehen aktuell einfach weniger Wohnungen zur Verfügung. Ein Problem sei dabei, dass die Bereitschaft, der Stadt Wohnraum für Obdachlose zu vermieten, gesunken sei, erklärte Riediger. Grund sind Proteste von Nachbarn, die sich über Lärm und Wertverlust beschweren.

Dass der Stadt deswegen bald Probleme bevorstehen, befürchtet Sozialamtsleiter Martin Rattenberger. Die steigende Zahl an Flüchtlingen werde sich seiner Meinung nach in der Obdachlosen-Statistik niederschlagen. Zudem sei immer noch nicht geklärt, was mit den vielen Fehlbelegungen in den aktuellen Flüchtlingsunterkünften geschehen soll.

Zu lange Dauer der Unterbringung

Die Unterbringung in einer Notwohnung der Stadt ist normalerweise auf drei Monate beschränkt – so lange gilt der so genannte Einweisungsbescheid. Allerdings werde diese Frist nur von acht Prozent der Betroffenen eingehalten, berichtete Felicia Riediger: „76 Prozent der Obdachosen sind mehr als zwei Jahre bei uns.“ Das Ziel müsse natürlich sein, diese Zahl deutlich zu reduzieren, so Riediger. Aber eines sei auch klar: „Auf Null werden wir hier niemals kommen.“ Das sei schon wegen der herrschenden Wohnungsnot nicht machbar.

Betroffene sind überwiegend Kinder

Der Altersdurchschnitt der Bewohner von Notwohnungen ist erstaunlich niedrig: 41 Prozent sind dem Bericht von Felicia Riediger zufolge jünger als 18 Jahre, zwölf Prozent zwischen 18 und 24 Jahre. Auf Nachfrage von Christian Huber (Grüne) erklärte Riediger, dass dies vor allem daran liegt, dass unter den Obdachlosen viele Familien sind. Die Kinder und Jugendlichen treiben diese Zahlen hier extrem nach oben. Am anderen Ende der Alterskala sieht es dagegen deutlich entspannter aus: Nur vier Prozent der Betroffenen sind älter als 65 Jahre.

So wird den Menschen geholfen

Helfen kann Sozialarbeiterin Riediger den obdachlosen Menschen nur, wenn sie das auch wollen: „Freiwilligkeit ist eine Voraussetzung. Es wird keiner gezwungen, mit mir zu arbeiten.“ An erster Stelle stehe dann für sie, eine Beziehung zu den Betroffenen aufzubauen. Das sei wichtig, denn: „Ich arbeite mit Leuten, die am untersten Punkt ihres Lebens angekommen sind. Da geht es oft um mehr als um den Verlust der Wohnung.“ Was folgt sind Gespräche mit den Betroffenen sowie Beratungen und Unterstützung im Umgang mit Ämtern aber auch mit potentiellen Vermietern.

Dass diese Arbeit durchaus erfolgreich sein kann, beschrieb Riediger an einem Beispiel. Sie habe einer Mutter mit mehreren Kindern, negativer Schufa-Auskunft und Migrationshintergrund, die schon mehrere Jahre in einer Notunterkunft gelebt habe, zu einer Wohnung verholfen. Dazu habe es gar nicht so viele gebraucht, erzählte die Sozialarbeiterin. Mit einem Wohnberechtigungsschein habe die Frau einen Besichtigungstermin erhalten. Sie habe sie dabei begleitet und auch im Vorfeld schon mit dem Vermieter gesprochen. Am Ende habe aber dann tatsächlich alles geklappt: „Es war ein Happy End.“

