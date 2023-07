Windkümmerer ist im Anflug: Germering gibt grünes Licht.

Von: Hans Kürzl

Wo können Windräder entstehen? Der Windkümmerer wird eine Flächenanalyse vornehmen. © dpa

Der Windkümmerer kommt. Dafür hat der Germeringer Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss einstimmig grünes Licht gegeben.

Germering – Er folgt damit dem Appell des bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie zu Jahresbeginn. Damals wurden die Kommunen dazu aufgerufen, sich am sogenannten Aufwind-Projekt zu beteiligen. Bekannt ist es auch unter dem Namen „Windkümmerer“-Projekt.

Es soll dabei helfen, Windkraft als regenerative Energiequelle zu fördern. Dies geschieht durch die Begleitung eines „Windkümmerers“ in technischer, planerischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Sicht.

„Wir erhoffen uns fachliche Unterstützung beim komplexen Thema Windkraft“, erklärte Gemerings Klimaschutzbeauftragter Pacsal Luginger in der Ausschusssitzung. Laut seiner Aussage ist Germering nach aktuellem Stand die elfte Kommune in Oberbayern, die sich dem Projekt angeschlossen hat.

Hintergrund der Entscheidung ist, dass der Freistaat in die 10-H-Regel, also zehnfacher Abstand der Höhe eines Windrades zur Wohnbebauung, Ausnahmen eingebaut hat. „In Germering könnten so sechs Flächen für Windkraft verfügbar werden“, erklärte Luginger, ohne ins Detail zu gehen.

Er führte lediglich aus, dass solche Ausnahmen etwa an Bahntrassen, Autobahnen und in Gewerbegebieten möglich seien. Für Germering soll der Windkümmerer nun eine Flächenanalyse erstellen. Außerdem erhofft sich die Stadt eine grundsätzliche Einschätzung der Machbarkeit in den Gebieten, die man für geeignet hält. Zusätzlich will man mit Krailling und Planegg in Kontakt und Erfahrungsaustausch treten.

Dort hat man zumindest bereits planerische erste Schritte vollzogen. „Wir wollen auf jeden Fall auch die Bürger mit ins Boot nehmen“, kündigte Luginger eine entsprechende Informationsveranstaltung für den Herbst oder Winter an. Ein genauer Termin müsse aber eventuell mit dem Windkümmerer abgesprochen werden. Dieser ist aber nicht zuständig für die Projektierung einer Windenergieanlage oder eines Windparks.