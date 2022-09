Wirtschaftsverband auf der Suche nach historischen Fotos

Von: Klaus Greif

Germering aus der Luft. © mm

Die im Wirtschaftsverband organisierten Lieblingsläden planen eine besondere Ausstellung: Sie wollen Fotos präsentieren, die die Läden im aktuellen und im historischen Zustand zeigen.

Germering - Der Münchner Merkur beteiligt sich an der Aktion und wird die Ergebnisse in einer Serie veröffentlichen. Unterstützend mit dabei sind auch der Förderverein für Heimatpflege und das Stadtarchiv.

Die Verbandsvorsitzende Katrin Schmidt, die mit der Buchhandlung Lesezeichen auch einen der 22 Lieblingsläden vertritt, ruft deswegen alle Germeringer dazu auf, alte Fotos entweder von den Standorten der Geschäfte oder von den früheren Geschäftsräumen zur Verfügung zu stellen. Katrin Schmidt würde sich beispielsweise auch über Fotos des Stöhrgeländes, auf dem mittlerweile die Stadthalle steht, freuen.

Eine Liste der Geschäfte findet sich auf www.germeringer-lieblingslaeden.de. Für die Aktion wirbt der Verband mit dem obigen Luftbild der Stadt, das Helen Hoff, Mitinhaberin der Buchhandlung Lesezeichen, geschossen hat. Wer passende Fotos hat, soll sie entweder per Mail an info@germeringer lieblingslaeden.de senden oder sich an einen Lieblingsladen wenden.

