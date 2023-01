Wo es jetzt Schmuck gibt, war vorher nur ein Grünstreifen

Von: Klaus Greif

Die untere Bahnhofstraße im Jahr 1994 © mm

Der dritte Teil der Serie „Germeringer Lieblingsläden damals und heute“ zeigt Fotos aus der Unteren Bahnhofstraße.

Germering - Günter Luboss hat sein Juwelier-Geschäft im Mai 1999 im Wohn- und Geschäftshaus an der Unteren Bahnhofstraße 52 eröffnet – es war das erste Ladengeschäft im damals gerade fertiggestellten Gebäude, das von der Frühlingstraße aus bis zur Bahnunterführung verläuft. Der Steigung ist es zu verdanken, dass das Haus zwei unterschiedliche Ebenen hat. Während der Eingangsbereich zum Juwelierladen Erdgeschosscharakter hat, befinden sich die zur Bahnlinie folgenden Geschäfte quasi im 1. Stock. Man erreicht sie auf einer Art Arkade.

Das Geschäft © mm

Die darunter liegenden Bereiche sind von der Unteren Bahnhofstraße aus direkt zu erreichen. Das historische Foto stammt aus dem Jahr 1994 und zeigt, dass rechts der Straße damals nur eine Grünfläche war. Der Baum am oberen rechten Bildrand steht in etwa da, wo heute der Eingang zu Juwelier Luboss ist. Günter Luboss hat vor Mai 1999 einen Juwelierladen in Laim betrieben. Den Umzug nach Germering hat er nicht bereut: „Wir haben eine sehr gute Lage im Zentrum. Der Standort hat sich sehr gut entwickelt.“ kg

Die Serie „Germeringer Lieblingsläden damals und heute“: Die im Wirtschaftsverband organisierten Lieblingsläden haben seit Beginn des Jahres in ihren Schaufenstern historische Fotos ausgestellt. Diese sollen zeigen, wie der aktuelle Standort der Geschäfte früher einmal ausgesehen hat. Der Münchner Merkur veröffentlicht diese Aufnahmen in loser Reihenfolge.

