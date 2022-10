Sicherheit für Radfahrer: Zufahrt zum Wirtschaftsweg bleibt gesperrt

Von: Klaus Greif

Wird dauerhaft verschlossen: die Zufahrt des nördlichen Wirtschaftswegs der Landsberger Straße vor der VR-Bank. © mm

Die Abfahrt von der Landsberger Straße aus auf den Wirtschaftsweg vor der VR-Banks in Germering wird auf Dauer geschlossen. Damit soll vor allem auch die Sicherheit von Radfahrern verbessert werden, die auf der neuen Fahrradstraße in Richtung München unterwegs sind.

Germering – Vor rund eineinhalb Jahren hat der Stadtrat beschlossen, die Zufahrt zum Wirtschaftsweg vor der VR-Bank für in Richtung Geisenbrunn fahrende Fahrzeuge zu schließen. Es war Teil der Planung für den ersten Abschnitt der neuen Fahrradverbindung zwischen dem Kreisverkehr Salzstraße und der Unteren Bahnhofstraße. Die Sperrung wurde im Januar umgesetzt. Sie sollte allerdings zunächst nur provisorisch durchgeführt werden. Vor einer endgültigen Entscheidung sollten die Auswirkungen auf den Verkehr beobachtet werden. Neun Monate später steht fest: Die Zufahrt kann dauerhaft dicht gemacht werden.

Keine Beschwerden

Bauamtsvertreter Holger Duwe berichtete jetzt im Planungs- und Bauausschuss, dass es seit Januar so gut wie keine Probleme wegen der Sperrung gegeben habe. Es habe lediglich eine Meldung gegeben, dass ein Autofahrer die Absperrung auf dem Fuß- und Radweg umfahren habe. Ansonsten hat es Duwe zufolge keine negativen Auswirkungen geben.

Die Polizei hat laut Duwe der dauerhaften Schließung ebenso zugestimmt wie die VR-Bank als direkter Nachbar. Die Bank hätte sich zwar über eine Wiederöffnung gefreut, könne aber auch mit der neuen Verkehrssituation leben, berichtete Holger Duwe von Gesprächen mit Vertretern des Geldinstituts.

Spezialschranken

Um den Feuerwehren und Rettungsdiensten die Zufahrt im Katastrophenfall zu ermöglichen, werden zwei drehbare Wegesperren installiert. Polizei, Feuerwehren und Rettungsdienste erhalten Schlüssel, um sie zu öffnen. Diese Spezialschranken kosten rund 5000 Euro. Die Kosten sind im Projektrahmen des Fahrradstraßen-Ausbaus schon eingerechnet worden.

Die Fahrradstraße selbst ist übrigens schon fertigstellt. Allerdings ist die Anbindung der Oberen Bahnhof- an die Landsberger Straße immer noch nicht frei gegeben. Laut Stadtbaumeister Jürgen Thum war die dortige Sperrung nach dem Abbau Mitte September wieder aufgebaut worden. Grund: Die Stadtwerke sind immer noch mit der Verlegung einer neuen Wasserleitung am südlichen Wirtschaftsweg zugange. Erst wenn hier alles asphaltiert ist, wird die neue Ampelanlage in Betrieb genommen und die aktuelle provisorische abgebaut. Wohl Ende Oktober kann die Kreuzung wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden.

