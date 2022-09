Straße zugeparkt: Retter müssen zu Fuß zum Einsatz

Von: Tobias Gehre

Die Feuerwehr Germering konnte wegen der zugeparkten Lohengrinstraße ihren Einsatzort nicht erreichen. © FFW Germering

Sie werden immer mehr, immer größer und machen der Feuerwehr zunehmend das Leben schwer. Parkende Autos sorgen immer wieder dafür, dass die Retter nicht oder nur noch schwer vorankommen.

Germering – Am vergangenen Wochenende mussten sie sogar zu Fuß zum Einsatzort laufen.

Es ist Samstagabend, als die freiwilligen Helfer in die Gudrunstraße gerufen werden. Angehörige hatten sich Sorgen um einen ihrer Lieben gemacht – die Feuerwehrleute sollen die Wohnungstür öffnen. Doch bis in die Gudrunstraße kommen sie nicht. In der Lohengrinstraße ist Schluss. Rechts und links parken Autos. Das fast 2,55 Meter breite Löschfahrzeug kommt nicht weiter. Kurzerhand laufen die Helfer zu Fuß weiter zum Einsatzort.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Feuerwehrleute stecken bleiben. „Die Autos werden immer breiter, die Straßen nicht“, sagt Oberlöschmeister Christian Haugg. Außerdem nehme die Anzahl der Fahrzeuge zu – und damit auch die Situationen, in denen es eng wird.

Die Retter liefen zu Fuß zum Einsatz. © FFW Germering

Wenn möglich, nimmt die Feuerwehr natürlich Rücksicht auf die Autos. Anders sieht das aus, wenn es um Leben und Tod geht – beispielsweise wenn es brennt und Menschen in Gefahr sind. „Dann fahren wir durch, auch wenn die Außenspiegel fliegen“, sagt Haugg.

Auch die Feuerwehr Unterpfaffenhofen kennt das Problem. „Es gibt viele Stellen, an denen es sehr eng wird“, sagt Christian Ruder, Kommandant der Unterpfaffenhofener Brandbekämpfer. Er ist seit 24 Jahren bei der Feuerwehr und beobachtet das Phänomen mit zunehmender Sorge. Für Ruder spielt dabei auch die Nachverdichtung von Wohngebieten eine Rolle. Seine Rechnung: Wo mehr Menschen leben, stehen eben auch mehr Autos herum. Auch deshalb fahren die Helfer bei Übungsfahrten bewusst in kleinere Straßen, damit die Maschinisten das Umkurven der Hindernisse lernen. Wie seine Kollegen von der Germeringer Feuerwehr appelliert auch Ruder an die Anwohner, genügend Platz auf der Straße zu lassen.

Mindestens drei Meter

Der muss mindestens drei Meter betragen, erklärt Jochen Franz vom Rechtsamt der Stadt. Die Einhaltung werde auch regelmäßig kontrolliert. Zudem würden die Straßen der Stadt regelmäßig darauf überprüft ob große Fahrzeuge noch durchkommen. Das sei auch für Busse oder die Müllabfuhr wichtig. Bei Bedarf würden Parkverbotszonen eingerichtet.

Wird ein geparktes Auto von der Feuerwehr beschädigt, ist es übrigens nicht sicher, dass der Besitzer den Schaden ersetzt bekommt, erklärt Jochen Franz. Das müsse im Zweifel zivilrechtlich geklärt werden. Es könne durchaus sein, dass man auf seinen Kosten sitzen bleibt.

Das stecken gebliebene Feuerwehrauto am Samstagabend hatte übrigens keine Folgen. Die Wohnung, die die Helfer öffneten, war leer.

