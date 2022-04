Zukunftswald wächst mit den Kindern

Von: Klaus Greif

Beobachten die Pflanzaktion (v.l.): Zweite Bürgermeisterin Manuela Kreuzmair, Sparkassen-Vertreter Wolfgang Schachter und AELF-Bereichsleiter Stefan Warsönke. © mm

Die Kinder des Waldkindergartens haben ihren eigenen Zukunftswald gepflanzt. Initiiert wurde die Aktion mit Unterstützung der Stadt vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürstenfeldbruck (AELF).

Germering – Im vom privaten Träger Fortschritt betriebenen Waldkindergarten wird kleinen Kindern ab zwei Jahren das Leben in und der Umgang mit der Natur nahe gebracht. Leiterin Annika Wüst und Erzieher Philipp Hagmaier haben schon im Vorjahr mit den Kindern vor dem Bauwagen im Wald oberhalb des Sees junge Robinien und Nordmanntannen gepflanzt. Die Kinder sollten sehen, wie lange es dauert, bis die kleinen Bäume groß werden, erzählte Hagmair.

Der für die Pflege des Germeringer Stadtwalds zuständige Förster Walter Pabst von Ohain sah diese kleine Anpflanzung und nahm sie zum Anlass einer größeren Aktion. Seine Idee: Die Kinder sollten ihren eigenen Zukunftswald pflanzen. Die Stadt stellte eine Fläche in kurzer Entfernung zur Verfügung, die Sparkassen-Stiftung unterstützte das Vorhaben finanziell – und so setzten zehn Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren am Mittwoch 30 Weißtannen-Setzlinge in den Boden. Einfach war dies wegen des wurzeldurchsetzten Untergrunds nicht. Förster Pabst von Ohain, Erzieher Hagmaier und Forstamtsbereichsleiter Stefan Warsönke mussten immer wieder helfend eingreifen.

Der Standort

Der Standort war ganz bewusst gewählt: Tannen wachsen laut Warsönke immer im Schatten des Altwaldes. So entsteht quasi ein Wald im Wald. Warsönke wies auch auf den größeren Zusammenhang der Aktion hin. Der Wald stehe wege des Klimawandels im Fokus der Öffentlichkeit. Er spiele in zweifacher Hinsicht eine wichtige Rolle: Einerseits sei er selbst betroffen. Andererseits könne er gegen die weitere Erwärmung helfen, weil er CO 2 speichert.

Vize-Bürgermeisterin Manuela Kreuzmair bedankte sich bei den Initiatoren und stufte die Aktion als tolle Sache ein: „So lernen die Kinder den Umgang mit der Natur.“

Die Anpflanzfläche ist eingezäunt, weil der Wildbestand am Parsberg recht hoch ist, erklärte Förster Pabst von Ohain noch – wie zum Beweis stolzierte zu Beginn der Aktion ein Reh an der umzäunten Fläche vorbei.

