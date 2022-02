Zusammenstoß beim Abbiegen: Zwei Frauen leicht verletzt

Von: Thomas Benedikt

Teilen

Zwei Verletzte und 10.000 Euro Schaden. Das ist die Bilanz eines Unfalls am Freitagvormittag in Germering. (Symbolfoto) © dpa

Zwei Verletzte und 10.000 Euro Schaden. Das ist die Bilanz eines Unfalls am Freitagvormittag in Germering.

Germering - Zwei Frauen sind bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag in Germering leicht verletzt worden. Eine 35-Jährige war laut Polizei gegen 10.25Uhr mit ihrem Ford stadtauswärts auf der Germeringer Straße in Richtung B2 unterwegs. An der Kreuzung mit der Franz-Schubert-Straße wollte sie nach links abbiegen. Zeitgleich bog ein ihr entgegenkommendes Fahrzeug ebenfalls nach links ab. Dadurch sah die 35-Jährige allerdings nicht den Opel einer dahinter ebenfalls entgegenkommenden 37-Jährigen.

Bei der Kollision wurden beide Frauen leicht verletzt, die 35-Jährige kam ins Krankenhaus. Der siebenjährige Sohn der Opelfahrerin, der auf der Rückbank in einem Kindersitz saß, blieb unverletzt. Beide Autos mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 10 000 Euro geschätzt. Die Straße musste auf Höhe der Unfallstelle für etwa eine Stunde gesperrt werden.