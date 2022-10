„Unter den Polarlichtern der Antarktis“: Ein Germeringer im ewigen Eis

Von: Klaus Greif

Ohne Rudolf Herbst (M.) wäre der Berufsweg von Robert Schwarz und Felicitas Mokler wohl anders verlaufen. Der ehemalige Lehrer am Max-Born-Gymnasium hat die Sternwarte der Schule geleitet und ausgebaut. Hier lernten sich die späteren Astrophysiker auch kennen. © PEter weber

Kennengelernt haben sich Felicitas Mokler und Robert Schwarz in der Sternwarte des Max-Born-Gymnasiums (MBG). Beide sind Astrophysiker geworden. Jetzt haben sie gemeinsam ein Buch geschrieben – über die Erfahrungen des Antarktisforschers Robert Schwarz im ewigen Eis.

Germering – „Unter den Polarlichtern der Antarktis“ heißt das Buch, das Felicitas Mokler und Robert Schwarz jetzt in der Stadtbibliothek vorstellten. Eingeladen wurden die Autoren von der Buchhandlung Lesezeichen, die damit schon fast ein Ehemaligen-Treffen initiiert hat. Mehrere mittlerweile pensionierte Lehrer, die die beiden unterrichteten, waren gekommen. Einer von ihnen war Rudolf Herbst, der in den 1980er-Jahren die Sternwarte am MBG leitete und ausbaute. Zwei der Schüler, die der Physiker und Astronom damals für die Welt der Sterne begeisterte, waren Mokler und Schwarz.

Zwei Physiker finden zusammen

Robert Schwarz wechselte zwar die Schule und machte 1990 sein Abitur am Carl-Spitzweg-Gymnasium. Die Verbindung zu Felicitas Mokler riss aber nie ab. Robert Schwarz verbrachte seit 1996 insgesamt 15 Jahre als Forscher an der Amundsen-Scott-Station am Südpol. Felilitas Mokler hat nach dem Studium der Astrophysik den Weg in den Wissenschaftsjournalismus gefunden.

Das Buch, das sie jetzt vor rund 50 Besuchern in der Stadtbibliothek vorstellten, ist aus einer besonderen Art der Zusammenarbeit entstanden: Robert Schwarz erzählte von seinen Erlebnissen im ewigen Eis und Felicitas Mokler hörte zu, machte sich Notizen und verfasste den Text für „Unter den Polarlichtern der Antarktis“. Das Buch selbst zu schreiben sei nicht in Frage gekommen, gesteht Schwarz im Nachwort des Werks: „Schreiben ist einer dieser Tätigkeiten, die ich schon zu Schulzeiten überhaupt nicht mochte.“

Der Vortrag lief ähnlich ab. „Du redest, ich höre zu“, sagte Felicitas Mokler nach einer kurzen Einführung. Und dann entführte Robert Schwarz die Gäste mit Wort und vielen Bilder in eine Welt, die einerseits unglaublich faszinierend, andererseits aber auch unvorstellbar lebensfeindlich ist.

Die Antarktis, die flächenmäßig doppelt so groß ist wie Europa, ist unfassbar kalt, wie Robert Schwarz bei seinem ersten Aufenthalt 1996 sofort zu spüren bekam: „Ein warmer Sommertag hat etwa minus 40 Grad.“ Im Winter geht es auch mal auf minus 80 Grad runter. Diese Kälte führt dazu, dass man rund acht Monate von der Außenwelt abgeschnitten sei – Flugzeuge dürfen nur bis minus 50 Grad landen. Nur in den Sommermonaten November bis Februar könne man die Antarktis wieder verlassen.

Faszination der Finsternis

Die Kälte ist das eine, die Dunkelheit das andere: Am Südpol gibt es nur einen Sonnen- und einen Sonnenaufgang im Jahr. Ein halbes Jahr lang ist Polarnacht. Schwarz: „Von Anfang April bis Anfang September ist es stockfinster.“ Diese Finsternis ist allerdings etwas, was ein besonderes Phänomen erst sichtbar macht: Ab April sorgen die Polarlichter für eine ganz besondere Faszination. Diese Lichter, hervorgerufen durch Elektronen und Protonen der Sonne, die ins Magnetfeld der Erde gelenkt werden, bieten dem Betrachter ein ganz besonderes Farbenspiel am ansonsten dunklen Himmel. „Alleine das war es wert, dahin zu gehen“, fasst Robert Schwarz seine Eindrücke zusammen. Bei ihm sei es sogar so, dass er jedes Mal wehmütig geworden sei, wenn Ende August die Finsternis wieder der Dämmerung gewichen sei.

Jobangebot führt zum Südpol

Wie Robert Schwarz überhaupt vor fast 30 Jahren zum ersten Mal an den Südpol gekommen ist, gehört auch zu den Geschichten, die er an diesem Abend erzählt – und die auch im Buch vorkommt. Er habe sich während seines Studiums an der Münchner Universität etwas Geld am heutigen Max-Planck-Institut dazu verdient. Im Gang vor dem Büro seines Betreuers sei ihm damals ein Aushang bei den Job-Angeboten für Studenten aufgefallen: Gesucht wurde ein Wissenschaftler, der einen Winter lang in der Antarktis ein Neutrino-Experiment beaufsichtigen solle. Er habe sich spontan beworben und sei überraschend genommen worden. Er habe damals sein Studium unterbrochen und habe sich über die USA auf den Weg gemacht, erzählt Robert Schwarz. Seitdem hat die Antarktis sein Leben bestimmt. Das Physikstudium hat er übrigens später wieder aufgenommen und mit einem Diplom abgeschlossen.

Mediendaten

Unter den Polarlichtern der Antarktis. Fünfzehn Winter Leben und Forschen am Südpol. Knesebeck Verlag München, 2022, 254 Seiten, 22 Euro.

