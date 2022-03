Germeringer Haushalt im Schatten des Putin-Krieges - Oberbürgermeister äußert große Sorge

Von: Klaus Greif

Der Stadtrat Germering hat den Haushalt beschlossen. Doch Oberbürgermeister Haas äußerte die Befürchtung, dass es das noch nicht war. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Stadtrat hat den Haushalt für das laufende Jahr einstimmig beschlossen. Im Mittelpunkt der schon traditionellen Etatreden von OB Andreas Haas und den Fraktionssprechern stand aber vor allem der Ukrainekrieg. Haas äußerte die Sorge, dass der Etat wegen der globalen Krise Makulatur werden könnte.

Germering – Der Haushalt 2022 mit der mittleren Finanzplanung bis 2025 ist geprägt von Rekordzahlen. In den nächsten drei Jahren investiert die Stadt rund 130 Millionen Euro vor allem in neue Schulen und für Kinderbetreuung. Das so genannte Haushaltsvolumen, also die Summe aller Ausgaben bis 2025, steigt auf über eine halbe Milliarde Euro. Aber diese Zahlen seien nicht so wichtig, sagte OB Haas in seiner Haushaltsrede: „Uns ist nicht an Höchstwerten gelegen. Wir wollen gerade in schwierigen Zeiten unsere Stadt stärken.“

Haas erinnerte daran, dass die Kämmerei zwar schon Ende Februar auf die Unwägbarkeiten, unter anderem auch die Ukraine-Krise hingewiesen habe, die den Haushalt gefährden könnten. Aber das mache die Kämmerei schon seit Jahren. Und bislang seien diese abstrakten Risiken entweder gar nicht oder nicht in der erwarteten Dramatik eingetreten. Das sei dieses Mal anders. Und das sei für einen Haushaltsplan, der seit Oktober intensiv vorbereitet wurde, dramatisch. Haas unterbrach dann seine Etatrede sogar und bedankte sich bei allen Germeringern für die „überwältigende Unterstützung der Geflüchteten aus der Ukraine. Ich bin stolz und dankbar für die große Solidarität, die so viele Germeringer zeigen“.

Der Krieg in der Ukraine wird Haas zufolge in jedem Fall Auswirkungen für die städtischen Finanzen haben. Welchen Einfluss der Krieg auf die Lieferung von Rohstoffen und Energie, auf die globalen Lieferketten, auf den Arbeitsmarkt und letztlich auf die Ein- und Ausgaben des städtischen Wirtschaftens haben, sei unklar.

Hinzu kommen laut Haas unter anderem Einflüsse, die aus dem Bürgerentscheid zum Kreuzlinger Feld resultieren und Preissteigerungen im Baugewerbe unabhängig vom Ukrainekrieg. All dies habe dazu geführt, dass die Haushaltsplanung keine schon jetzt Makulatur sei. Verabschiedet werden müsse er aber dennoch: „Wir brauchen einen genehmigten Haushalt, um auf rechtssicherer, nicht finanziell sicherer Grundlage wirtschaften zu können.“

Sollte der Haushalt aber tatsächlich Makulatur werden, sieht der OB nicht gänzlich schwarz: „Ich bin mir sicher, dass wir uns dann zusammensetzen, die Verwaltung und der Stadtrat, und einen neuen Haushalt erstellen aus dem, was wir an verfügbarer Masse noch haben.“

So weit ist es allerdings noch nicht. In seinen weiteren Ausführungen sprach Haas davon, dass der vorliegende Haushalt ausgeglichen sei und eine freie Finanzspanne aufweise. Die Stadt sei aktuell noch leistungsfähig und die Stadtkasse zahlungsfähig.

Der Schwerpunkt bei den Investitionen liege im Bildungsbereich. Insgesamt 81 Millionen steckt die Stadt bis 2025 unter anderem in den Bau und die Sanierung von Schulen. Klimaschutz, Feuerwehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Sport und Kultur sind der Stadt ebenfalls viel Geld wert.

Neu geschaffene, aber nicht besetzte Stellen eines Mobilitätsbeauftragten und eines Stadtplaners sind ebenfalls Teil des Haushalts. Letzter soll unter anderem das Stadtentwicklungskonzept weiterführen. Auch das Image der Stadt soll weiter gestärkt werden. Das Stadtmarketing hat dazu eine Kampagne erarbeitet, die in Kürze starten soll. Der Slogan, mit dem die Stadt künftig auftreten will, steht schon fest: „Germering – Könnte schöner. Kaum besser.“

Das sagen die Fraktionssprecher Die Sprecher der Stadtratsfraktionen haben in ihren Haushaltsreden ebenfalls den Ukraine-Krieg mal mehr mal weniger ausführlich thematisiert. Oliver Simon (CSU) sprach von einem durch nichts zu rechtfertigenden Angriffskrieg Putins, der unermessliches Leid über die Menschen in der Ukraine gebracht habe. Er bedankte sich bei allen Helfern, die die Flüchtlinge auch in Germering unterstützen. Als Hauptaugenmerk im Haushalt nannte Simon die Investitionen für Schulen und Kinderbetreuung.

Agnes Dürr (Grüne) sprach davon, dass „Ereignisse und Probleme, die wir nie für möglich gehalten hätten, Pandemie und Krieg, die Haushaltsplanung schwierig machen“. Am Ende des Finanzplanungszeitraums stehe eine Rekordverschuldung. Die Grünen unterstützen den Bürgerentscheid zum Kreuzlinger Feld: „Das gibt uns die Chance, klimagerecht zu bauen.“

Daniel Liebetruth (SPD) sprach davon, dass das Coronavirus und der Ukrainekrieg den Entwurf des Haushalts nicht einfacher gemacht hätten: „Die Stadt kann sich den weltpolitischen Geschehnissen und Ungewissheiten nicht entziehen.“ Die kalkulierten Einnahmen hingen davon ab, dass die Wirtschaft floriere, dass Normalität möglich sei und dass Frieden herrsche. Die erwähnten Ungewissheiten träfen die Stadt dazu in einer Zeit, in der sie gewaltige Investitionen vornehmen müsse – die meisten davon sind Pflichtaufgaben, nämlich im Schul- und Kita-Bereich. Liebetruth wies zudem darauf hin, dass der Bau eines Lehrschwimmbeckens am Hallenbad für die SPD weiterhin oberste Priorität habe.

Martina Seeholzer (FW) wies darauf hin, dass in der aktuellen Haushalts- und Großwetterlage nur Maßnahmen aufgenommen werden, die eine Pflichtaufgabe sowie unausweichlich und dringend sind. Es gebe darüber hinaus aber auch noch Aufgaben freiwilliger Art, die sich die Stadt derzeit Gott sei Dank noch leisten könne. Dazu zählte sie unter anderem den Ausbau des ÖPNV und des Radverkehrs sowie die Sanierung des Hallenbads.

Tanja Pfisterer (ÖDP) sprach von einer Schande, die Putin der Ukraine, aber auch seinem eigenen Land antue. Sie hätte es nie für möglich gehalten, dass sie ihren Kindern im Kindergartenalter erklären müsse, was Krieg sei. Die damit einhergehende Energiekrise und die Klimakrise könne man nur gemeinsam lösen. Sie sei froh, dass sich in Germering schon einiges getan habe. Allerdings spüre sie auch hier einen rauer gewordenen Umgangston: „Ich erinnere mich noch gut an Zeiten, wo der Stadtrat als Kuschelrat bezeichnet wurde. Manchmal wünsche ich mir diese Zeiten zurück.“

Peter Klotz (FDP) sprach von einem Haushalt, der gut aufgestellt ist. Er bedanke sich bei allen dafür, die daran mitgearbeitet haben. Die FDP werde dem Haushalt ebenfalls zustimmen.

