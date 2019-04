Germeringer Jugendrat plant Freitags-Demos nach Schulschluss

Der neue Jugendrat hat sich viel vorgenommen für seine zweijährige Amtszeit. Unter anderem sind örtliche Demos in Sachen Klimaschutz angedacht – außerhalb der Schulzeit.

Germering– Das und noch viel mehr wurde in der ersten ordentlichen Sitzung des Gremiums in der Jugendbegegungsstätte Cordobar vorgeschlagen.

So soll die BMX-Bahn nahe des Freibades nicht nur attraktiver werden, sondern auch wieder mehr ins Bewusstsein der Jugendlichen in der Stadt rücken. Dafür soll ein BMX-Wettbewerb sorgen oder eine Feier zum Schuljahresende.

Auch mehr Hinweise auf die BMX-Bahn, die in Kürze in eine Pumptrack umgebaut werden soll, sind aus Sicht der Beiräte wünschenswert. „Die Bahn liegt doch sehr abgelegen“, fasste der Vorsitzende Marijan Tabak das Meinungsbild zusammen.

Der Jugendrat würde es zudem begrüßen, wenn die bestehenden Bolzplätze ein wenig aufgefrischt werden würden. Auch der eine oder andere zusätzliche Basketballkorb wäre nach mehrheitlicher Ansicht der Jugendlichen wichtig, um das Freizeitangebot der Stadt attraktiver zu machen.

Intensiv einbringen wollen sich die Mitglieder des Jugendrates auch bei der Aktion „Plastikdeckel gegen Polio“, die seit Schuljahresbeginn vor allem vom Max-Born-Gymnasium vorangetrieben wird. „Wir wollen es an die anderen Schulen weitertragen“, schlug Tabak vor und fand dafür Zustimmung innerhalb des Jugendrates. Auch Getränke- und Supermärkte wolle man ansprechen. Mit der Sammlung der Plastikdeckel sollen in Afrika und Teilen Asiens Polioimpfungen ermöglicht werden.

Der Umweltgedanke soll nach den Vorstellungen des Jugendrates auch in eine Art lokale Version von „Fridays for future“ münden. Vorgeschlagen wurde eine Demonstration in Germering – „Nach Schulende“, wie Marijan Tabak betonte. Man wolle damit Entgegenkommen gegenüber den Schulleitungen aufzeigen. Die hatten auf die Teilnahme an Demonstrationen in München während der Schulzeit unter anderem mit Verweisen beziehungsweise Nachsitzen reagiert.

Um eine möglichst breite Wirkung zu erzielen, will man die Zusammenarbeit mit Jugendräten in den benachbarten Kommunen suchen. Zum Jugendkreistag, der im Mai seine erste Sitzung abhalten wird, soll ebenfalls ein Kontakt hergestellt werden. Bereits von sich aus hat Ziel 21, der Energiewendeverein des Landkreises, Verbindung zum Jugendrat aufgenommen.

Der Beirat will sein Profil in der Öffentlichkeit künftig besser schärfen, um für die jungen Germeringer attraktiver zu werden. Auftritte in den sozialen Netzwerken, vor allem bei Instagram und auf Twitter, sollen hier eine größere Rolle spielen. Aufgefrischt und auf den aktuellen Stand gebracht werden, soll zudem der bestehende Facebook-Account. „Weil dort vor allem die Eltern unterwegs sind“, hieß es. Die könne man dann auf diesem Weg über Aktivitäten und Termine informieren.

Kontakt

Der vom Stadtrat neu bestellte Jugendrat Germering kann via Instagram unter jugendrat_germering kontaktiert werden.