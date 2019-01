Germeringer lebt als Forscher am Südpol - Vortrag in seiner früheren Schule

Wenn es einen Botschafter für den Südpol bräuchte, könnte Robert Schwarz die Rolle gut übernehmen. Zum zweiten Mal kam der Physiker zu einem Vortag an das CSG, wo er 1990 Abitur gemacht hat.

Germering – „Kaum einer lebt so lange am Südpol wie er.“ Die Begrüßung von Mathematik- und Physiklehrer Wolfgan Dirr ist eine Feststellung und doch klingt auch aus jedem Wort hervor, wie stolz das Carl-Spitzweg-Gymnasium (CSG) auf seinen ehemaligen Schüler ist, der mittlerweile seit gut 15 Jahren am Südpol forscht.

Astrophysik und Kosmologie, Klima- und Wetterbeobachtung – so lässt sich das Tätigkeitsfeld von Schwarz umreißen. Und der lässt immer wieder in seinen Vortrag einfließen, „dass das dort eigentlich auch mein Job ist“. 16 Stunden am Tag zieht Schwarz durch, wenn der Sommer am Südpol eine regere Tätigkeit erlaubt.

Die meiste Aufmerksamkeit in der rappelvoll besetzten Aula schaffen die Randerscheinung des Polaralltags. „20 Grad minus, das ist bei uns Sommer“, sagt Schwarz als würde er von 20 Grad plus sprechen. „Da Grillen wir schon mal oder spielen Beachvolleyball“, schmunzelt er. Im Winter am Südpol sinkt dann das Thermometer auf bis zu minus 80 Grad.

Wie der Alltag gemeistert wird, nimmt in seinem Vortrag überhaupt breiten Raum ein. Dabei schildert der Forscher auch, wie Langeweile oder gar Eintönigkeit gar nicht entstehen können – selbst wenn der nächste Nachbar gut 1000 Kilometer entfernt ist. Da sorgt Schwarz als Bayer schon mal für Oktoberfeststimmung. „Kühles Bier ist ja kein Problem“, erklärt er trocken und hat wieder die Lacher auf seiner Seite. Dass der Kühlschrank dafür sorgen muss, dass der edle Stoff nicht zufriert, gibt es dann als Zusatzinformation eher in einem Nebensatz.

Interessant ist auch das „Race around the World“ durch alle Zeitzonen. Die Position am Südpol macht es auch möglich, „dass wir an Silvester alle Stunde auf ein neues Jahr anstoßen können“. Das macht für die Zuhörer, die von Mittelstufenschülern bis zu Ehemaligen reicht, das Miterleben des Vortrages praxisnah und nachvollziehbar.

Und Schwarz, der die meiste Zeit nach dem Studium in der Polarstation zubrachte, lässt die Zuhörer an seiner Begeisterung für die Natur am Südpol teilhaben. „Die Polarlichter sind es allein schon wert, da drunten zu sein.“ Schwarz besitzt auch die technische Ausstattung, dieses Naturschauspiel fotografisch so festzuhalten, dass man sich selbst in einer simplen Schulaula wie mittendrin fühlt. „Es ist ein tolles Gefühl, das den Menschen so vermitteln zu können“, sagt Schwarz und freut sich, sein Wissen und seine Erfahrungen weitergeben zu können.

Anfang Februar wird sich Schwarz wieder Richtung Südpol aufmachen – dorthin, wo zwölf Flaggen den geografischen Südpol kennzeichnen. Sie sind ein Symbol für die zwölf Staaten, die Anfang der 60er-Jahre den Antarktis-Vertrag unterzeichneten. Dann wird der CSG-Abiturient auch eine schier endlose Zeitreise antreten – dank der Technik auf der Polarstation und der Mikrowellen-Astronomie. „Wir sehen da im Universum über 13 Milliarden Jahre zurück.“