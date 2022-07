Germeringer Partnerschule am Hudson River

Von: Klaus Greif

Eine Delegation des Max-Born-Gymnasium hat im US-Bundesstaat New York die Partnerschaft mit der Beacon High School (BHS) perfekt gemacht (v.l.): Thomas Schneck, Corey Dwyer (Leiter der BHS), Sagrario Rudecindo-O‘Neill (Superintendent BHS), Matthew Steltz, Tim Newman, Thomas Burns (alle Lehrer der BHS), Sebastian Hess, Michaela Wienke, Cosima Wienke (Schülerin MBG) und Jürgen Biffar. © Privat

Das Max-Born-Gymnasium (MBG) hat eine neue Partnerschule: die Beacon High School im Bundesstaat New York. Schon im Oktober werden die ersten Germeringer Schüler in die USA fahren.

Germering – Die Partnerschaft mit der im Hudson Valley etwa eine Stunde nördlich von New York liegenden Highschool wurde in den Pfingstferien endgültig festgemacht. Die MBG-Lehrkräfte Angelika Sahner und Sebastian Heß besprachen vor Ort die letzten Details der Vereinbarung. Vorausgegangen war dem Besuch einer Mitteilung des MBG zufolge eine dreijährige Planungsphase mit zahllosen Videokonferenzen und E-Mails.

Mit nach Beacon gereist waren die stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende Michaela Wienke, Ehemann Jürgen Biffar und Tochter Cosima Wiencke, die das MBG besucht. Vor Ort vervollständigte Thomas Schneck die Delegation. Schneck und Biffar haben vor 40 Jahren am MBG ihr Abitur gemacht und später das Softwareunternehmen Docuware gegründet. Ein Docuware-Standort befindet sich seit langem in New Windsor am Hudson River – auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses liegt Beacon. Biffar und Schneck kennen sich entsprechend gut aus und sind gut vernetzt.

Die beiden Geschäftsmänner haben sich dem MBG zufolge seit 2019 intensiv um eine Partnerschaft zwischen dem MBG und der Beacon High School bemüht und entscheidend zum Gelingen des Projekts beigetragen. Damals war die über mehrere Jahrzehnte andauernde Kooperation des Gymnasiums mit einer Partnerschule im Bundesstaat Illinois beendet worden.

„Es ist wunderbar, dass wir auf diesem Weg einen kleinen Beitrag zur Schulentwicklung leisten können“, sagt Thomas Schneck, der seit 1995 in den USA lebt. Auch Jürgen Biffar hebt hervor, wie prägend der Schüleraustausch mit den USA während seiner eigenen Schulzeit war. Er freue sich über die nun geschaffene Möglichkeit, das kommende Schülergenerationen des Max-Born-Gymnasiums diese einzigartige Erfahrung machen können. „Die Unterbringung bei Gasteltern und der tägliche Schulbesuch, dazu die Ausflüge vor Ort und das Eintauchen in die amerikanische Kultur waren Erlebnisse, die unglaublich bereichernd waren“, erinnert sich der Docuware-Gründer. „Einfach großartig, dass so etwas am Max-Born-Gymnasium nun wieder möglich ist.“

Der erste Schülerbesuch von Germeringer Seite in Beacon ist für Oktober 2022 geplant, im Gegenzug werden die amerikanischen Schüler vorraussichtlich im Juni 2023 ans Max-Born-Gymnasium kommen. Angelika Sahner wird die Schüler im Oktober begleiten. Ihr Fazit nach dem jetzigen Besuch in Beacon ist durchweg positiv: „Wir sind mehr als zufrieden mit der Entwicklung, hatten sehr gute Gespräche und freuen uns nun auf die Zusammenarbeit mit der Beacon High School.“ Die Stadt und die ganze Gegend sei wunderschön und New York City direkt mit dem Zug zu erreichen. Angelika Sahner: „Besser geht es einfach nicht.“

Der für den Austausch zuständige Koordinator des MBG, Sebastian Heß, hebt zudem den multidimensionalen Ansatz des Programms hervor: „Uns ist es wichtig, dass alle Beteiligten von einem solchen Projekt in mehrerlei Hinsicht profitieren – nicht nur sprachlich.“ Man könne damit einerseits wertvolle Beiträge zum deutsch-amerikanischen Verhältnis und damit zur Völkerverständigung insgesamt leisten und zum anderen auch das Bewusstsein für globale Herausforderungen schärfen. „Zeitgleich möchten wir uns auch dem Spannungsfeld zwischen internationaler Zusammenarbeit und ökologischer Verantwortung stellen.“ Das in großen Teilen revitalisierte Hudson Valley zeige eindringlich, wie wichtig funktionierende Ökosysteme im ländlichen Raum für das Überleben einer Großstadt wie New York seien, erklärt Heß. „Daher planen wir auch Projekte mit regional verwurzelten Umweltschutzorganisationen, bei denen die Schüler mehr über diese komplexen Zusammenhänge erfahren.“

