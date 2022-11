Germeringer Rentner sammelt Zigarettenkippen und klärt auf

Von: Klaus Greif

Roman Louis kämpft gegen die Flut an weggeworfenen Zigarettenkippen. © Privat

Der 71-jährige Roman Louis kämpft gegen achtlos weggeworfene Zigarettenkippen.

Germering – Ausgerüstet mit einem Laubsauger, der ihm von der Stadt zur Verfügung gestellt wird und den er selbst mit kleinen Umbauten tauglich für den speziellen Einsatz gemacht hat, saugt er die am Boden liegende Kippen auf. Schon beim ersten Versuch am Bahnhofsplatz zählte Louis nach eigenen Angaben rund 1500 Zigarettenkippen in drei Stunden.

Auf selbst geschriebenen Plakaten, die Louis bei seinen Einsätzen aufstellt, weist der Germeringer Rentner unter anderem auf die enorme Umweltschädlichkeit der ausgerauchten Zigaretten hin: „Eine Kippe verseucht 40 Liter Grundwasser“ ist da ebenso zu lesen wie „Kippen enthalten bis zu 700 Schadstoffe“ oder „Eine Kippe ist erst nach 15 Jahren verrottet“.

Die eingesammelten Alt-Zigaretten hebt der Rentner nach eigenen Angaben auf, damit er sie bei Gelegenheit vorzeigen kann. Er denkt dabei an ein Umweltfest oder einen Klimatag.

Neben der Saugaktion und den Plakaten hat der Germeringer bei seinen Aktionen auch noch kleine Geschenke für Raucher mit dabei: Taschen-Aschenbecher in Form einer kleinen verschließbaren Blechdose. Die Resonanz der Germeringer sei bisher überaus positiv gewesen, berichtet Roman Louis. Vor allem von Müttern habe er oft Zuspruch und Lob erfahren.

Bei vier Aktionen hat Louis mittlerweile rund 5000 Kippen aufgesammelt. Wenn er die 10 000 erreicht habe, würde er es gerne der Stadt präsentieren. Das habe er OB Andreas Haas, mit dem er in E-Mail-Kontakt stehe, auch mitgeteilt. kg

