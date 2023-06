Germeringer Stadtbibliothek erholt sich von den Corona-Folgen und wird zum Treffpunkt für alle

Von: Klaus Greif

In der Bibliothek geht’s nicht nur um Bücher: Das Foto zeigt das erste Pub-Quiz das gemeinsam mit dem Brauhaus Germering veranstaltet wurde. © Peter Weber

Die Stadtbibliothek hat sich von den Folgen der Pandemie gut erholt. Im vergangen Jahr haben die Verleihzahlen fast wieder Vor-Corona-Niveau erreicht.

Germering – Christine Förster- Grüber präsentierte im Hauptausschuss einen Jahresbericht 2022, der von Zuversicht geprägt war. „Es gibt eine positive Entwicklung. Wir sind auf einem guten Weg,“ fasste die Bibliothekarin die Lage im dritten Corona-Jahr zusammen. Sie belegte dies zunächst vor allem mit Zahlen. Demnach verfügt die Bibliothek über rund 46 000 analoge und 21 000 elektronische Medien. Diese seien insgesamt fast 24 000 Mal entliehen worden. Im letzten Vor-Corona-Jahr 2019 wurden 26 000 Ausleihen gezählt. Die Entwicklung von 2023 zeigt, dass die Bibliothek dem wieder näher kommt.

Wieder mehr Neuanmeldungen

Die Zahl der Veranstaltungen im Vorjahr bestätigt diesen Trend. Bei 167 Ausstellungen, Lesungen oder Besuchen von Schulklassen wurden insgesamt 5482 Besucher gezählt – 2019 waren es zwar 206 Veranstaltungen aber nur 5300 Besucher.

Bei der Zahl der Menschen, die in die Bibliothek kommen, unterscheidet Förster-Grüber zwischen Kunden und Besuchern. Kunden sind aktive Nutzer mit Bibliotheksausweis, die sich im Haus mit Lesestoff und anderen Medien versorgen. Besucher nutzen die Bibliothek als Treffpunkt.

Bei beiden Gruppen sind die Zahlen 2022 steil nach oben gegangen. Die Anzahl der Kunden ist um 15 Prozent auf 4389 gestiegen. Bei den Neuanmeldungen gab es gar ein Plus von 68 Prozent. Die Zahl der Besucher, hier sind die Kunden natürlich mit dabei, lag 2022 bei rund 85 000, 56 Prozent mehr als 2021. Ziel von Christine Förster-Grüber ist es, die 100 000er-Grenze zu knacken. Sie ist zuversichtlich, dass dies bald gelingt.

Bibliothek soll ein Treffpunkt sein

Mit der hohen Zahl an Besuchern, die nicht der Bücher wegen kommen, bestätigt sich eine Einschätzung, die die Bibliothekarin seit Jahren predigt: „Die Bibliothek ist keine Bücher-Tankstelle mehr.“ Mindestens ebenso wichtig sei, das man einen Treffpunkt anbiete, der allen offen stehe.

Ein Vergleich mit bayernweiten Zahlen zeigt, dass die Bibliothek hier auf einem guten Weg ist. Zwar verfügt die Germeringer Bücherei im Landes-Durchschnitt über eine geringeren Bestand: Auf jeden Einwohner kommen 1,09 Medien, im Bayern-Schnitt sind es 1,5. Diese Zahlen kehren sich allerdings um, wenn es um die Zahl der Kunden geht: In Germering sind 10,37 Prozent der Bevölkerung aktive Nutzer, in Bayern nur 9,3. Noch deutlicher ist die Zahl der Besuche pro Einwohner: Hier liegt Germering mit 2,02 doppelt so hoch wie Bayern (1,1). Und auch der so genannte Medien-Umsatz lag deutlich über dem Landesschnitt. In Germering wird jedes analoge Medium 4,4 mal ausgeliehen, in Bayern sind es nur 2,2 Mal.

Lernangebote werden gute angenommen

Die Bibliothek hat ihren Status als sozialen Treffpunkt im Vorjahr auch mit zahlreichen anderen Aktionen und Projekten bewiesen. Die vielen Angebote und Service-Leistungen für geflüchtete ukrainische Familien zählten ebenso dazu wie das neu eingerichtete Sprachcafé „Wir sprechen Deutsch“, das gemeinsam mit dem Brauhaus mittlerweile zweimal veranstaltete Pub-Quiz und eine neue Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen. Hier werden Oberstufenschüler mit Schulungen in die Literatur- und Quellen-Recherche eingeführt.

Die Bibliothek als Lernort ist mittlerweile so attraktiv dass das Haus an seine Grenzen stößt. Laut Förster-Grüber kamen alleine im November und Dezember jeweils über 8000 Lernende - die Arbeitstische mit Stromanschluss, die „LernBoxx“ im Untergeschoss und sämtliche Sitzgelegenheiten seien zeitweise komplett belegt gewesen.

