Die Germeringer Stadthalle lässt es im Jahr 2019 krachen

Zufrieden blickt Stadthallen-Leiterin Medea Schmitt auf das Kulturjahr 2018 zurück. Doch auch für das erste Halbjahr 2019 haben die Verantwortlichen wieder ein vielfältiges Programm erstellt – von Kabarett über Operette bis hin zu Angeboten für den Nachwuchs.

Germering – Das Kulturjahr 2019 beginnt mit doppelter Österreich-Power. Am 18. Januar gastiert zunächst Josef Hader im Orlandosaal. „Hader spielt Hader“ heißt das Programm des Kabarettisten, bei dem er Teile seiner jüngsten Bühnenprogramme herausgehoben hat. Nur einen Tag später gibt es „Das Beste von Austria 3“, gespielt von der Band „WIR4“.

Ulli Bäer, Gary Lux, Harald Fendrich und Harry Stampfer sind Wegbegleiter der Austropop-Band um Wolfgang Ambros, Reinhard Fendrich und Georg Danzer. Dementsprechend haben sie auch viele Geschichten rund um das Trio zu erzählen und zeigen bisher dabei unveröffentlichtes Foto- und Filmmaterial.

Alte Hasen und Neues

Neben regelmäßigen Gästen in der Stadthalle wie Lerchenberg, Krebs, Grünwald und Schwarzmann wird in diesem Jahr die Kabarettistin Lizzy Aumeier ihr neues Programm „Wie jetzt…?!“ am 14. Februar vorstellen. Sie kommt an diesem Abend anstelle von Andreas Giebel, der krankheitsbedingt passen muss. Im Programm dreht sich alles um den allgemeinen Wahnsinn der Welt, musikalisch ergänzt durch Aumeier am Kontrabass und Svetlana Klimova an Violine und Klavier.

Ebenfalls die Ehre geben sich „Herbert & Schnipsi“ am 1. Februar mit einem „Best-of“ im Orlandosaal. „Wir wollen aber auch Newcomern eine Bühne bieten“, sagt Medea Schmitt. So kommt im April mit Mika Blauensteiner mit ihrem ersten Soloprogramm „Miss Verständnis“ ebenso ein neuer Stern am Kabarett- und Comedyhimmel ins „Nachtasyl“ wie bereits Mitte März Teresa Rizos.

+ Medea Schmittstellte dasStadthallen-Programm vor Seine Premiere in Germering gibt am 27. Juni auch Werner Koczwara, der Erfinder des juristischen Kabaretts, mit „Am achten Tag schuf Gott den Rechtsanwalt“. Bitterbösen Wiener Humor garantiert Ende März „Der Machatschek“ mit Liedern wie „Demenz-Tango“.

Nach dem tollen Erfolg im vergangenen Jahr wird auch wieder der Kabarettist Sebastian Pufpaff mit seinem neuen Programm „Wir nach“ am 23. Mai ein Gastspiel in Germering geben. Ein weiteres Highlight verspricht der Auftritt von Schauspieler Heiner Lauterbach am 16. März zu werden, der in der Komödie „Jahre später, gleiche Zeit“ von Bernard Slade an der Seite von Dominique Lorenz ein ungewöhnliches Beziehungs-Jubiläum feiert.

Musik für alle

Von Musical, über Jazz, Pop und Counrty-Musik bis hin zu Klassik und Volksmusik – im ersten Halbjahr wird musikalisch betrachtet die ganze Palette abgedeckt. Neben den Musicals „Footloose“ am 26. Januar und „Hello, Dolly!“ kommt am 23. März mit „Havanna Nights“, einem Tanz-Musical, karibisches Flair nach Germering. Mit „Orpheus in der Unterwelt“ und „Im weißen Rössl“ werden erstmals auch Operetten mit Live-Musik aufgeführt.

Außerdem im Programm: Die Auftritte des international renommierten Jazz-Pianisten Omer Klein, „Ernst Hutter & die Egerländer Musikanten“ sowie Gábor Boldoczki mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim. Am 3. März gibt das Kammerorchester der Münchner Philharmoniker wieder ein Faschingskonzert.

Die Beatles-Night am 6. April „ist mal was ganz anderes“, sagt Medea Schmitt. Ebenso der Auftritt von „Notenlos“ am 3. Mai, die – wie der Name schon sagt – spontan und ohne Noten Lieder spielen, die sich das Publikum wünscht. Ehe Hannes Ringelstätter & Band am 25. Juli den musikalischen Abschluss des ersten Halbjahres bilden, kommen am 25. Mai die Country-Legenden von „Truck Stop“ in die Stadthalle, wo sie in einem Best-of-Konzert auch ihre größten Hits wie „Ich möcht’ so gern Dave Dudley hör’n“ zum Besten geben.

Insgesamt 58 Veranstaltungen wird es im ersten Halbjahr in der Stadthalle geben. Bei 42 davon greift der „VIP-Bonus“, der Preisermäßigungen beinhaltet. Der offizielle Kartenvorverkauf startet am Samstag, 17. November. Eines ist der Leiterin der Stadthalle dabei besonders wichtig: Soziale Preise. „Jeder soll sich Kultur leisten können.“

Für die jüngere Generation

Auch für die junge Generation gibt es allerlei Veranstaltungen: „Doctor Döblingers geschmackvolles Kasperltheater“ für Kinder ab drei Jahren (29. März), das Kinderkonzert „Karneval der Tiere mit Maus und Monster“ von Mitgliedern der Münchner Philharmoniker für Kinder ab fünf Jahren (24. Februar) und „Feuerwehrmann Sam Live“ am 12. Mai für Kinder ab drei Jahren. Als der Kinderheld im vergangenen Jahr schon einmal in Germering zu Gast war, seien viele kleine Fans im Feuerwehr-Outfit gekommen, erzählt Medea Schmitt. Richtig groß gefeiert wird vom 5. bis 7. Juli das 25. Jubiläum der Stadthalle.

Dazu wird es am 6. Juli eine große Musiknacht geben. „Da rockt die Stadthalle“, so Schmitt. Eine in Kooperation mit den Unterpfaffenhofener Burschen organisierte Faschingsparty wird am 16. Februar im Orlandosaal stattfinden. Daneben wird von 31. Januar bis 10. Februar im Forum die Ausstellung „Magic Forest“ gezeigt. Parallel dazu stellen Kinder der Malschule Germering ihre Werke zum Thema „Wald“ aus. Zum zweiten Mal veranstaltet die Stadthalle am 6. Und 7. April außerdem wieder einen Ostermarkt. (seo)