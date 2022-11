Preisanstieg moderat: Germeringer Strom günstiger als erwartet

Von: Klaus Greif

Teilen

Energiekrise: In einer Dreifachsteckdose befinden sich verschiedene Geldscheine © IMAGO/Claudia Nass

Strom Germering erhöht zum 1. Januar wie alle Versorger in Deutschland die Preise. Laut Geschäftsführer Anton Kottermair ist der Anstieg allerdings sehr moderat: Selbst der teuerste Tarif liegt unter dem Deckel der von der Bundesregierung geplanten Strompreisbremse.

Germering – Der Grundversorger-Tarif ist der teuerste, den Strom Germering im Angebot hat. Er betrifft laut Kottermair alle Kunden, die sich nicht die Mühe gemacht haben, alle Angebote des Versorgers zu studieren. Aber auch alle, die aus welchen Gründen auch immer keinen Versorger haben und die von Strom Germering aufgenommen werden müssen. Grundversorger-Kunden zahlen ab dem 1. Januar statt bisher 24,51 Cent je Kilowattstunde (Kwh) Strom künftig 35,66 Cent. Das ist ein Anstieg von rund 40 Prozent. Der jährliche Grundpreis steigt zudem von 108 auf 120 Euro.

Unter dem Deckel

Auch dieser teuerste Tarif liegt laut Kottermair immer noch unter dem Deckel, den die Bundesregierung für die Strompreisbremse vorgibt, die ebenfalls im Januar in Kraft tritt. Demnach soll kein Privatkunde für die ersten 70 Prozent des Verbrauchs mehr als 40 Cent/Kwh bezahlen.

Noch besser kommen die Germeringer weg, die sich für den so genannten Privat-Extra-Tarif entschieden haben. Hier kostete eine Kilowattstunde Strom bisher 23,13 Cent. Ab Januar sind es dann 27,55 Cent. Der Grundpreis wird hier nicht erhöht. Außerdem garantiert Strom Germering, dass der Preis bis Ende 2023 stabil bleibt. Laut Anton Kottermair ist dieser Tarif konkurrenzlos günstig: „Ein Preis von unter 28 Cent ist schwer zu finden.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Strom Germering bietet zudem allen Grundversorger-Kunden an, in den Privat-Extra-Tarif 24 zu wechseln. Zurzeit bemerke man auch schon ein gestiegenes Interesse von Kunden der Stadtwerke München, die zum Germeringer Versorger wechseln wollen. Angesichts der dort angekündigten enormen Preissteigerungen sei das verständlich, so Kottermair. Allerdings nehme Strom Germering schon seit einem Jahr nur noch Kunden auf, die in Germering wohnen.

Gut fürs heimische Gewerbe

Von den günstigen Preisen profitiert auch das heimische Gewerbe. Es sei von Anfang an sein Ziel gewesen, die örtlichen Einzelhändler und Unternehmer zu unterstützen, erklärt Kottermair. Strom Germering arbeite eng mit dem Wirtschaftsverband zusammen. Kottermair: „Das Gewerbe weiß das zu schätzen.“

Möglich ist die günstige Tarifstruktur aus zwei Gründen, erklärt Anton Kottermair. Er habe zum einen beim Strom-Kauf für 2023 Glück gehabt und einen guten Preis erzielen können. Zum anderen sei er der Meinung, dass man nicht jede mögliche Gewinnmarge anstreben solle, nur weil es der Markt hergibt. Seine Vorgabe sei hier ganz eindeutig: „Wir tun was für die Germeringer Bürger und das Gewerbe und verzichten auf mögliche Gewinnzuwächse.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.