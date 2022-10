Germeringer Verlegerin bei der Buchmesse

Von: Ulrike Osman

Im Vorjahr war Bettina Klinger zum ersten Mal bei der Frankfurter vertreten. © Privat

Die Frankfurter Buchmesse ist nicht nur etwas für die großen Player in der Verlagsbranche. Zwischen den Giganten finden auch kleine Häuser ihren Platz, zum Beispiel der Strichmännchenverlag aus Germering.

Germering – Gründerin, Inhaberin und bis dato einzige Autorin des Ein-Frau-Betriebs ist Bettina Klinger. Diese Woche ist sie zum zweiten Mal auf der weltbekannten Buchmesse vertreten.

Die Verlegerin hat sich für ihren Stand einiges einfallen lassen. Sie will frischen Ingwertee ausschenken, Gutscheine für Buchhändler ausgeben und sie an einem Glücksrad mit kleinen Preisen drehen lassen. Die Germeringerin freut sich auf die Tage in Frankfurt, denn ihre erste Messe-Präsenz im Jahr 2015 hat sie guter Erinnerungen. „Man wird dort sehr wahrgenommen. Ich habe so viele tolle Gespräche geführt, dass ich meinen Stand gar nicht verlassen konnte.“

Breites Spektrum

Obwohl die von ihrem Verlag herausgegebenen Bücher alle aus ihrer eigenen Feder stammen, ist das Spektrum breit. Es ist ein Kunstbuch darunter und ein Bewegungsratgeber für Menschen ab 40. Ganz neu ist der Zukunftsroman „Wandnomaden“, den die 54-Jährige unter dem Pseudonym Rutan Vaesen geschrieben hat.

Auch eine Autobiographie hat sie bereits verfasst. „Nicht berühmt“ heißt das Buch, in dem die Absolventin des Max-Born-Gymnasiums verrät, dass sie die Enkelin des Filmschauspielers Paul Klinger ist. Wem das nichts sagt, der erinnere sich an die „Immenhof“-Filme mit Heidi Brühl – dort spielte Klinger eine der Hauptrollen (den Reitlehrer und Gutsverwalter Jochen von Roth). „Insgesamt hat er in 74 Filmen mitgespielt und auch viel Synchronarbeit gemacht“, erzählt die Enkelin. Unter anderem lieh der Großvater den Hollywood-Stars Cary Grant, Gregory Peck und Gary Cooper seine Stimme. Zu seinem 100. Geburtstag kam eine Sonderbriefmarke heraus, in seinem Geburtsort Essen ist eine Straße nach ihm benannt.

Der Ruhm des 1971 verstorbenen Großvaters wirkte sich auch nach seinem Tod auf die Enkelin aus. „Als Kind dachte ich immer, ich wäre berühmt“, schreibt Bettina Klinger. „Als Heranwachsende versuchte ich berühmt zu werden und jetzt ist es mir völlig egal.“ Sie ist ihren eigenen Weg gegangen, hat eine Tanz- und Musicalausbildung absolviert, an der Sporthochschule Köln Bewegungswissenschaften studiert, in der Theaterverwaltung und als Kulturmanagerin gearbeitet. Einmal zeichnete sie während einer Produktionsassistenz für die Regisseurin alle Bewegungsabläufe der Künstler als Strichmännchen auf. So kam ihr später die Idee für den Namen ihres Verlags.

Mensch ohne Auto

Auf der Frankfurter Buchmesse treten Self-Publisher gern in Gruppen auf – nicht so Bettina Klinger. „Ich mache lieber eigene Sachen.“ Daher kümmert sie sich an ihrem Messestand von A bis Z um alles selbst, angefangen damit, dass sie ihre Bücher und die komplette Ausstattung in einem großen Koffer und einem Ikeasack eigenhändig dorthin schleppt. Da die 54-Jährige „ein Mensch ohne Auto ist“, nutzt sie trotz des umfangreichen Gepäcks die Bahn.

Dieses Jahr hat Bettina Klinger sogar Mikrofon und Verstärker dabei, weil sie einen Vortrag zum Thema Bewegung halten will. Denn ein weiteres neues Buch beschäftigt sich mit dem Thema, wie man sich bei der Benutzung von digitalen Assistenzsystemen trotzdem noch effektiv und gesund bewegen kann. Klinger hat nämlich festgestellt, dass Menschen beim Tragen von Augmented-Reality-Brillen offenbar ihr Körperbewusstsein verlieren.

Zwischendurch arbeitet die Germeringerin auch als Eventmanagerin, am liebsten aber als Projekt- und Performance-Künstlerin. „Ich erfinde mich immer wieder neu“, sagt sie.

