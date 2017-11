Damit haben Kinder früher gespielt

Elektrobaukästen aus dem Jahr 1937, Schuco-Blechautos der 1940er-Jahre, eine 1915 handgesägte Puppenstube und eine „echte Dampfeisenbahn“ aus dem Jahr 1910: Das alles und noch viel mehr ist ab sofort im Stadtmuseum Zeit+Raum zu bewundern.

Germering – Als der Förderverein Stadtmuseum vor einigen Monaten einen Aufruf an alle Germeringer startete, historische Spielsachen für eine Ausstellung zur Verfügung zu stellen, dachte wohl kaum einer, welch große Resonanz dies haben würde. „Es war überwältigend,“ sagte Vereinschef Ludwig von Meyer jetzt bei der Eröffnung der Schau. Dutzende Menschen, nicht nur aus Germering, hätten Leihgaben zur Verfügung gestellt, die teilweise über 100 Jahre alt sind.

Die Zahl an Exponaten war so groß, dass im Vorfeld mithilfe eines Computerprogrammes die Bestückung der zur Verfügung stehenden Vitrinen optimiert wurde, ergänzte Irmgard Langewiesche-Köhler. Von ihr stammt die Idee zur Ausstellung. Sylvia Doll hat sich letztlich um die Erfassung und Auswahl der Spielsachen gekümmert. Weil es sich teilweise um recht wertvolle Leihgaben handelt, wurde für jeden Einzelfall ein Vertrag und eine Versicherung abgeschlossen.

Einer der Leihgeber ist OB Andreas Haas. Zu seiner bunten Kasperlfigur aus Holz, die beim Antippen Purzelbäume schlägt, wisse er nicht viel mehr, als dass er in den 1960er-Jahren als Kind damit gespielt habe. Es stimme aber offensichtlich, dass der spätere Lebensweg eines Menschen eng damit zusammen hänge, wie er als Kind gespielt habe: „Bei mir geht es oft so rund wie beim Kasperl.“

Bodo Pietsch kann zu seiner Leihgabe etwas mehr erzählen. Der Vorsitzende der Modellbahn-Gemeinschaft hat eine Märklin-Eisenbahn aus dem Jahr 1957 zur Verfügung gestellt. Das Besondere daran: Sie befindet sich noch im Originalkarton. „Die hat mir meine Oma damals zu Weihnachten geschenkt“, erzählt Pietsch.

Die langjährige Stadträtin und frühere Vize-Bürgermeisterin Evelyn Richter ist mit einem „Steinbaukasten“ aus dem Jahr 1900 dabei. Damit habe ihr verstorbener Mann als Kind gespielt. Das Original habe er zwar bei der Flucht am Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mitnehmen können. Allerdings habe er später zufällig auf einem Flohmark ein identisches Exemplar entdeckt.

Welchen Einfluss Krieg und wirtschaftliche Not auf die Art des Spielzeugs haben, wird in der Ausstellung immer wieder mehr als deutlich vor Augen geführt. Irmgard Köhler-Langewiesche stellt beispielsweise einen Teddybären aus dem Jahr 1942 aus, der ihrer Schwester gehört hat. Ihre Tante habe ihn aus Stoffresten gefertigt. Dass bei dem Kuscheltier immer wieder nachgeflickt werden musste, ist deutlich zu sehen.

Stofftiere und Puppen aus allen Zeiten, unter anderem ein Mecki aus den 1950er-Jahren, nehmen einen großen Raum bei der Ausstellung ein. Am auffälligsten platziert sind dabei kunstvolle Kasperltheater-Puppen, die die Mutter der pensionierten Max-Born-Lehrerin Ulla Gerlach in den 1940er-Jahren gefertigt hat. Eine fast einen Meter große Don-Quijote-Figur in silberner Rüstung musste an der Decke aufgehängt werden – für sie war in der Vitrine kein Platz mehr. Mit dem Verkauf der Puppen hat die Kunsthandwerkerin in Kriegszeiten den Lebensunterhalt ihrer Familie bestritten.

Ein Schwarzer-Peter-Kartenspiel aus den 1940er-Jahren, ein zehn Jahre jüngeres Angelspiel sowie Puppenstuben, die von mehreren Generationen bespielt wurden: Die Ausstellung entführt die Besucher in die Kinderzimmer vergangener Zeiten. Sie geht aber darüber hinaus noch in eine Zeit zurück, als die Kleinen noch keine eigenen Zimmer hatten. Auf Tafeln wird erklärt, wie Kinder in der Vorgeschichte gespielt haben könnten. Germeringer Grabungsfunde sollen Reste von Spielzeug aus der Hallstattzeit (um 800 v. Chr.) darstellen.

Die Germeringer Ausstellung „Spielzeug im Wandel der Zeit“

ist am Sonntag, 19. November, erstmals öffentlich zugänglich. Das Zeit+Raum-Museum hinter dem Rathaus hat dann von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Die Ausstellung kann dann jeden Sonntag von 13 bis 17 Uhr besucht werden. Heiligabend ist geschlossen.