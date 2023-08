Germerings Modellbahn-Freunde sind zurück in der Schiene

Von: Klaus Greif

Das ist der neue Vorstand der Modellbahngemeinschaft: (v.l.) Bodo Pietsch, Inge Trebeck und Bernd Feja. © Modellbahngemeinschaft

Die Mitglieder der Modellbahn-Gemeinschaft Germering haben bei ihrer Jahresversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Dabei gab es einen Wechsel.

Germering - Dabei wurden Bodo Pietsch als 1. Vorsitzender und Bernd Feja als Kassier in ihren Ämtern bestätigt. Eine Änderung gab es allerdings bei der Position des 2. Vorsitzenden. Bernd Linden, der seit Gründung des Vereins vor fast zehn Jahren die Funktion inne hatte, kandidierte aus privaten Gründen nicht mehr. Zur Wahl stand an seiner stelle Inge Trebeck, die bereits in den Anfangszeiten des Vereins die Kasse verwaltet hatte.

Bodo Pietsch ließ bei der Versammlung auch die Vereinsaktivitäten des vergangenen Jahres Revue passieren. Er erwähnte unter anderem, dass sich viele Mitglieder beim Stadtradeln beteiligt haben. Sie hätten damit nicht nur aktiv zur Vermeidung von CO2 beigetragen, sondern auch bewiesen, dass Modellbahner durchaus mehr Interessen haben als das Eisenbahn-Hobby.

Das Vereinsleben war auch von Ausflügen zu anderen Vereinen, Veranstaltungen und Messen sowie auch mit der Organisation von Verbandstagungen geprägt. Höhepunkt war laut Pietsch die im März in der Stadthalle durchgeführte Modellbahn-Ausstellung sowie die Präsentation der Vereinsarbeit im Rahmen der Veranstaltung „StadtLeben Germering“ im Mai. Bodo Pietsch: „Obwohl wir leider noch immer kein eigenes Vereinsheim haben, so gelingen uns doch stets regelmäßige Treffen und Aktionen“.

Wenige Tage nach der Versammlung haben sich viele Mitglieder zum Sommerfest im Garten eines Mitglieds getroffen. Dort sind dem Verein zufolge um das ganze Haus herum Schienen verlegt. Großzügige Bahnhofsanlagen, Abstell- und Ausweichgleise bieten viele Fahr- und Abstellmöglichkeiten. Von einem Talbahnhof windet sich die Strecke vorbei an der Terrasse, durch Tunnel, rund um einen kleinen Teich mit Zufluss und Wassermühle einen Berg hinauf. Eine attraktive Strecke mit unzähligen Fahrmöglichkeiten für die verschiedenen Züge der Mitglieder und obendrein Sonnenschein und ein gutes BBQ.

Termine

Schon jetzt steht der Termin für die nächste Ausstellung in der Stadthalle fest: Diese wird am Wochenende des 23. und 24. März 2024 stattfinden. Die Bastel-Aktion für Kinder, die im vergangenen Herbst mangels Material-Verfügbarkeit ausfallen musste, wurde auf Sonntag, 3. Dezember, gelegt. Kooperationspartner ist der Familienstützpunkt.

