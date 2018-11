Germerings Stadtkapelle kann auch Jazz

Die Stadtkapelle ist nicht nur ein gut funktionierendes Blasorchester. Beim Jahreskonzert in der Stadthalle traten kleinere Gruppen des Ensembles auch als Jazz-Bands auf. Mit Jazzsängerin Gerti Raym als Stargast verwandelten sie den Orlandosaal in einen groovenden Jazzkeller.

Germering – Die Stadtkapelle hat in den vergangenen Jahren eine erstaunliche Entwicklung genommen. Vor allem unter der musikalischen Leitung von Yoko Seidel erreichte das Ensemble ein Niveau, das man durchaus semiprofessionell nennen kann. Wer das Orchester noch zu Spielmannszug-Zeiten kennt – die Wurzeln liegen ja im Umfeld des Tanzkreises Rübezahl der Landsmannschaften – , der reibt sich heute verwundert die Augen und die Ohren. Die Augen, weil die Stadtkapelle nicht mehr in ihren Uniformen des Königlich Bayrischen Grenadier Garde-Regiments von 1814 auftritt. Die Ohren, weil sich mit dem gestiegenen Können auch das Repertoire im Lauf der Zeit deutlich verändert hat.

Beim Jahreskonzert unter dem Motto „Back to Black“ war dies deutlich zu spüren. Gleich zu Beginn wurden Hymne und Triumphmarsch aus Verdis „Aida“ gespielt. Musikalisch tadellos – ein mehr als gelungener Auftakt mit Pauken und Trompeten.

Musiker und Dirigentin Seidel waren dem Motto zufolge alle in Schwarz gekleidet. Das Konzert sollte daran erinnern, dass Afrika nicht nur die Wiege der Menschheit sondern auch Ausgangspunkt fast aller moderner Musikgenres ist. Dass auch Aida dazugehört, erklärte der als Moderator auftretende Posaunist Christian Holdt: Die Handlung spielt im alten Ägypten, auch die Uraufführung fand in diesem nordafrikanischen Land statt.

Zum Motto passend ging es weiter mit dem Gospel „Go down Moses“ und der anspruchsvollen „Spiritual Jazz Suite Joshua fit the battle of Jericho“. Bei der Suite waren nur die schwarzen Instrumente gefragt. Das Klarinettenensemble meisterte die Aufgabe bestens.

Nach einem wiederum hörenswerten Ausschnitt aus Gershwins „Porgy and Bess“ trat erstmals Sängerin Gerti Raym auf die Bühne. Sie überzeugte mit ihrer kraftvollen, rauchig-bluesigen Stimme bei Aretha Franklins „Respect“. Zwei weitere Nummern mit jeweils unterschiedlicher Begleitband reichten, um das Konzert auf eine andere Ebene zu heben. Die Interpretation Amy Winehouse’s „Back to Black“ war noch eher guter Durchschnitt. Aber bei „Sunny“, das Bernhard Götz, einer der Klarinettisten des Orchester, arrangierte, war im Saal kein Halten mehr. Tuba, Trompeter, Posaune, Saxophon und zwei Perkussionisten sorgten mit Gerti Raym für einen Groove, den man sonst nur aus Jazzclubs hört. Das Improvisations-Duell zwischen Stimme und Saxophon (Benhard Götz!) war famos – da schnippte sogar das ganze Orchester, das im Hintergrund saß, mit den Fingern mit. Klar, dass die Stadtkapelle am Ende um eine Zugabe nicht herum kam.