Germerings Stadtkirche sucht Sternsinger

Zum 61. Mal werden rund um den 6. Januar bundesweit die Sternsinger unterwegs sein. Es handelt sich der katholischen Stadtkirche zufolge um die weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder.

Germering–Das Motto der kommenden Aktion lautet „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“. Dabei soll vor allem an Kinder mit Behinderung gedacht werden.

In allen 27 deutschen Bistümern werden wieder rund 300 000 Kinder in den Gewändern der Heiligen Drei Könige von Tür zu Tür ziehen. Auch in der Stadtkirche sind die engagierten Kinder und Jugendlichen unterwegs. Allerdings brauchen sie noch Unterstützung.

Für die Aktion 2019 werden Mädchen und Buben im Alter von acht bis 14 Jahren gesucht, die als Sternsinger den Segen zu den Menschen bringen. In Begleitung Erwachsener ziehen die kleinen und großen Könige vom 4. bis zum 6. Januar von Haus zu Haus und sammeln Spenden für Gleichaltrige in Not.

Darüber hinaus werden erwachsene Begleitpersonen gesucht, die ehrenamtlich bei der Vorbereitung helfen oder auch die einzelnen Sternsingergruppen betreuen.

Kontakte zu den Organisationsteams in den einzelnen Pfarreien der Stadtkirche vermittelt Diakon Sascha Miller. Er ist per E-mail zu erreichen unter smiller@ebmuc.de.