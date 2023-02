Schüler fühlen Abgeordneter auf den Zahn

Von: Hans Kürzl

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Carmen Wegge (3.v.l.) diskutierte mit Schülern des Max-Born-Gymnasiums über das aktuelle Zeitgeschehen. © ; Kürzl

Jeden Freitag kommen im Max-Born-Gymnasium 17 Oberstufenschüler im Wahlfach „Politik und Zeitgeschichte“ zusammen, um über aktuelle Geschehnisse zu diskutieren. Jetzt hatten sie eine besondere Gesprächspartnerin: Zu Gast war die SPD-Bundestagsabgeordnete Carmen Wegge.

Germering – Die 33-Jährige vertritt den Wahlkreis Starnberg, Landsberg, Germering – das wissen auch die Schüler. Und so verwundert auch eine der ersten Fragen nicht: „Was machen Sie im Bundestag für hier, für Germering?“ So ganz direkt antwortet die SPD-Politikerin nicht, eher ein bisschen diplomatisch: „Bezahlbarer Wohnraum ist überall wichtig.“

Doch Carmen Wegge ist es schon auch ein Anliegen deutlich zu machen, dass sie nah dran ist an ihrem Wahlkreis. „Hier sind 52 Bürgermeister, da ergibt sich immer wieder ein enger Austausch.“ Sie empfinde es als angenehm, dass auf kommunaler Ebene vieles parteiübergreifend geht. Die Wahlkreisbüros in Landsberg und Starnberg seien für diesen Teil ihrer Arbeit eine gute Basis. „Im Februar wird noch eines in Germering dazu kommen“, kündigt Wegge an.

Doch dann dringt noch die Weltpolitik in das Klassenzimmer. Und auch da zeigen sich die Schüler gut vorbereitet. „Das war eine Art Hausaufgabe, über unseren Gast zu recherchieren und sich Fragen zurechtzulegen“, so Lehrerin Nina Weiss, die das Wahlfach im ersten Halbjahr betreut. „Warum haben Sie gegen das Sondervermögen der Bundeswehr gestimmt?“, kommt es aus der Runde der Jugendlichen.

Wegge weicht dem nicht aus. Sie sehe die SPD als antimilitaristische Partei. „Aber wir sind da mittlerweile über viele Grenzen gegangen“, sagt sie. Die Leopard-2-Panzer hätte sie nicht ausgeliefert, teilt sie mit. „Um die Bundeswehr nicht zu schwächen.“ Und dann lässt die Politikerin erkennen, dass der Grat zwischen eigener Weltanschauung und politischer Notwendigkeit manchmal ein sehr schmaler. „Das mit den Panzern, das ist für mich die absolute Schmerzgrenze.“

Dass sich Wegge den Fragen auf eine fast persönliche Weise stellt, kommt bei den Schülern an. „Kommt sympathisch rüber und wirkt echt“, meint etwa Nina. Eine Einschätzung, die nach ihrer Aussage nichts damit zu tun habe, „ob ich sie wählen würde oder nicht“. Toll findet sie, dass sich Wegge so für die Gleichstellung einsetzt. Auch Leo kommt zu einem positiven Urteil der Diskussion. „Sie hat sehr konzentriert gewirkt und ist keiner Frage ausgewichen.“ Beide Max-Born-Schüler finden: „Toll, dass das mit Wegge so möglich war. Gern mit Politikern auch anderer Parteien.“ Lehrerin Weiss ist da auf Linie: „Für die Jugendlichen ist es wichtig, dass Abgeordnete erlebbar und greifbar sind.“

Im Unterricht soll das Erlebte und Diskutierte aufbereitet werden. Dazu gehört ebenso das sich der Diskussion anschließende Planspiel, „Simulation des UN-Sicherheitsrates zum Konflikt in der Ostukraine“, hatte es zum Thema. Das Szenario spielte kurz vor dem 24. Februar, dem Tag des Kriegsbeginns. Moderiert wurde es durch zwei Mitarbeiter der Deutschen Gesellschaft für Vereinte Nationen. Die Schüler erkannten dabei unter anderem, welche Auswirkung der Zwang zur Einstimmigkeit bei Entscheidungen oder der Einfluss einer Vetomacht haben kann.

