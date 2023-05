Volkshochschule blickt positiv nach vorne

Von: Hans Kürzl

Teilen

VHS-Geschäftsführerin Evi Seidel-Klarmann präsentierte den Mitgliedern eine positive Jahresbilanz. © Kürzl

Bei der Volkshochschule (VHS) gibt es viel Licht, aber auch etwas Schatten. Während die Sprach- und Gesundheitskurse sehr gut laufen, gibt es Probleme bei den Integrationskursen. Grund: Es fehlen Dozenten.

Germering – VHS-Geschäftsführerin Evi Seidel-Klarmann teilte bei der Mitgliederversammlung das vergangene Jahr in zwei Hälften. „2022 war noch relativ viel von Corona beeinflusst“, lautete ihr Fazit. Das erste Halbjahr sei noch sehr mühselig gewesen, erklärte sie im Hinblick auf die nur nach und nach zurückgenommenen Einschränkungen und Regelungen. Das habe sich unter anderem im Kulturbereich bemerkbar gemacht, wo einige Führungen ausfallen mussten.

Eines der wenigen Probleme des Vorjahres war der Mangel an Lehrkräften für die Integrationskurse. Dies habe man nur mit dem Einsatz von Dozenten der normalen Sprachkurse augleichen können.

In der zweiten Jahreshälfte habe man allerdings gemerkt, dass es aufwärts gehe. Insgesamt zählte die VHS im Jahr 2022 9235 Teilnehmer bei 1066 Veranstaltungen. Die Zahl der Mitglieder stieg leicht an auf 495.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Ein markanter Punkt im Geschäftsjahr war für die VHS der Umzug in die neuen Räume an der Industriestraße. Wegen der größeren Entfernung vom Zentrum habe man die Befürchtung gehabt, nicht mehr so wahrgenommen zu werden, so Evi Seidel-Klarmann. „Das hat sich Gott sei Dank nicht bestätigt.“ Allerdings schlägt sich der Umzug bei den so genannten Miet- und Bewirtschaftungskosten nieder. Die lagen im Vorjahr bei rund 150 000 Euro – das sind etwa 30 000 Euro mehr als 2021. Insbesondere die EDV-Installation und die Anschaffung einer Küche waren hier spürbar.

Insgesamt war das Jahresergebnis 2022 positiv. Allerdings wies Seidel-Klarmann darauf hin, dass die Bilanz noch Corona-Unterstützungsleistungen wie die Überbrückungshilfe III enthalte. Damit könne sich das Jahresergebnis unter Umständen um 89 000 Euro reduzieren. Beim finanziellen Rettungsschirm aus dem Jahr 2020 mit 108 000 Euro kann die VHS zwar damit rechnen, das Geld behalten zu können. Man müsse aber einkalkulieren, dass es Rückforderungen gibt.

Die stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Agnes Dürr bezeichnete die Bilanz und das Interesse an der VHS als erfreulich. Dazu trägt ihrer Meinung nach bei, dass die neuen Büroräume von der Bevölkerung gut angenommen werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.