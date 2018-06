Geschäftsaufgabe nach 52 Jahren: Sport Pofandt schließt zum Jahresende

Die Sogwirkung Münchens, ein fehlendes eindeutiges Stadtzentrum, zu wenig große Ladenflächen und horrende Mieten: Unter diesen Vorzeichen haben es Einzelhändler in Germering nicht leicht. Jetzt verschwindet wieder ein Traditionsgeschäft von der Bildfläche.

Germering – Seit 52 Jahren gibt es das Sportgeschäft Pofandt in Germering. Zum Jahresende ist Schluss. Es ist eine Mischung aus wirtschaftlichen und privaten Gründen, die Inhaber Christoph Ganz zur Geschäftsaufgabe bewogen haben. Für die Kunden bleibt vorerst alles so wie es ist. „Wir haben sogar schon die ganze Winterware bestellt.“ Auch die normalen Öffnungszeiten (Montag bis Freitag 10 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr) werden beibehalten.

1967 eröffnete die Familie Pofandt in der Goethestraße ihr ursprüngliches Zoo- und Sport-Geschäft. Nach einiger Zeit wurde der Handel mit Kleintieren eingestellt. Uwe Pofandt übernahm das Geschäft von seinen Eltern und zog damit in die Otto-Wagner-Straße um. Auch dort wurden die Räume schließlich zu klein. Im März 2002 siedelte Sport Pofandt ins Wittelsbacher Einkaufszentrum (WEZ) über.

„Die Lage war und ist hier nicht ideal“, erklärt Christoph Ganz. Aber eine Ladenfläche in der benötigten Größe sei zu bezahlbaren Konditionen sonst nirgends in Germering zu bekommen gewesen. Uwe Pofandt und Christoph Ganz haben sich vom WEZ aus für Aktionen des Gewerbeverbandes engagiert. So veranstalteten sie etwa an verkaufsoffenen Sonntagen dort Flohmärkte. Seit über 40 Jahren ist Sport Pofandt Mitglied bei Intersport, einem Verbund eigenständiger Sport- Einzelhändler. So konnten die Betreiber zu günstigeren Konditionen Ware ordern.

Der heutige Inhaber stieg 1988 bei Sport Pofandt ein. Aus dem Studentenjob wurde 1991 eine Vollzeitbeschäftigung. Später wurde Christoph Ganz Teilhaber. Seit Uwe Pofandt sich aus Altersgründen zurückzog, ist er alleiniger Inhaber. Auch sein Sohn Felix und Tochter Rosalie arbeiten im Geschäft. Sie wollen den Laden aber nicht übernehmen. „Bei der derzeitigen Situation im Einzelhandel würde ich ihnen das auch nicht ernsthaft empfehlen können“, sagt Christoph Ganz.

Zu den bekanntermaßen schwierigen Standortfaktoren komme immer mehr die Konkurrenz durch das Internet. Zudem würden große Sportartikelfirmen zunehmend nicht mehr das ganze Sortiment für Sportgeschäfte anbieten, sondern besonders attraktive Artikel nur noch in eigenen Shops verkaufen. Trotz alledem hat Intersport Pofandt nach wie vor einen Kreis treuer Stammkunden. „Um die tut es mir echt leid“, betont Christoph Ganz.

Der Zeitpunkt der Geschäftsaufgabe erklärt sich aus dem Ende des Mietvertrages. „Außerdem hätte ich jetzt noch einmal echt investieren müssen, in eine neue Inneneinrichtung für den Laden.“ Dass sich der 55-jährige studierte Betriebswirt dagegen entschieden hat, hängt auch damit zusammen, dass er beruflich noch einmal etwas völlig Neues ausprobieren wollte. Christoph Ganz wird zukünftig beratend tätig sein. „Ich denke in über 25 Jahren Verkauf und Geschäftsleitung ist einiges an Erfahrung zusammengekommen, das ich gerne weitergeben möchte.“ Der 55-Jährige hofft, so künftig auch mehr Zeit für seine eigenen sportlichen Aktivitäten zu haben. Er ist leidenschaftlicher Kletterer.

