Gesund in Germering mit Feuer und Infos

Am ersten Maiwochenende steht die Gesundheit im Mittelpunkt: Organisator Albert Metz präsentiert am Samstag und Sonntag in der Stadthalle zum zweiten Mal die Messe „Gesund in Germering“ (GiG).

Germering – Veranstalter der Gesundheitsmesse ist der Wirtschaftsverband. In Kooperation mit der Krankenkasse AOK will Initiator Albert Metz auf folgende Schwerpunkte einerseits die medizinischen Angebote in Germering vorstellen. Andererseits soll auch die betriebliche Gesundheitsförderung und das betriebliche Gesundheitsmanagement eine wichtige rolle spielen. Vorträge in der Black-Box und im Lena-Christ-Saal runden das Angebot der GiG ab. Sie behandeln unter anderem die Themen „Demenz verstehen, begreifen, integrieren“, „Gesund und unverpackt einkaufen“ und „Pathologische Organveränderungen bei Stoffwechsel- und Tumorerkrankungen“.

Im Amadeussal der Stadthalle präsentieren sich an den zwei Messetagen soziale Einrichtungen der Stadt und der Region. Mit dabei sind unter anderem die Germeringer Insel, der Malteser Hilfsdienst und der Sozialverband VdK. Auf dem Platz vor der Stadthalle wird ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für Jung und Alt angeboten. Gemeinsam mit dem Fahrradclub ADFC fällt hier am Samstag um 11.45 Uhr der Startschuss für eine Radltour. Die Volkshochschule bietet Zumba und Tai Chi zum Mitmachen an. Ein menschlicher Kicker („Human Soccer“) bietet an zwei Tagen Spaß und Bewegung. Magisches Nachtseifenblasen am Samstag um 20.50 Uhr und Riesenseifenblasen am Sonntag um 10 Uhr sorgen zudem auch für optische Höhepunkte. Außerdem ist das Gymnasium Gilching mit einer gigantischen Feuershow vertreten. Das Spielmobil des städtische Abenteuerspielplatzes ist an beiden Tagen auf der Wiese vor der Stadtbibliothek mit seinem Angebot vor Ort.

Zu guter Letzt hat Albert Metz auch noch eine Tombola auf die Beine gestellt, deren Preise sich sehen lassen können. Zu gewinnen gibt es unter anderem einen Golfschnupperkurse und einen Platzreifekurs bei der Golf Range und Inline-Skates.

Öffnungszeiten

Die Messe „Gesund in Germering“ findet in und vor der Stadthalle statt. Geöffnet ist am Samstag, 4. Mai, von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag, 5. Mai, von 10 bis 16 Uhr. Weitere Informationen gibt es auch auf www.merkur.de