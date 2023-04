Gesundheitsmesse will die Germeringer bewegen

Von: Klaus Greif

Laden zur Gesundheitsmesse GiG (v.l.): Bernhard Adam (Stellvertretender Direktor der AOK München), Gerald Haderlein und Christian Weiler. archivfoto © mm

Der Wirtschaftsverband lädt am Samstag, 6. Mai, und Sonntag, 7. Mai, zur Gesundheitsmesse „GiG – Gesund in Germering“ in die Stadthalle statt. Als besonderer Gast mit dabei ist Skisprung-Legende Sven Hannawald.

Germering – Die Messe richtet sich den Organisatoren Gerald Haderlein und Christian Weiler zufolge an alle, die sich für gesunde Ernährung interessieren oder sich im Alltag mehr oder anders bewegen wollen. Der SV Germering und der SC Unterpfaffenhofen werden mit ihren Abteilungen vor Ort sein und darüber umfassend informieren. Das GiG-Team wird mit Mitmach-Aktionen und einer Aktionsfläche zum Ausprobieren Jung und Alt ebenfalls dazu bewegen, sich zu bewegen. Interaktivität ist auch in den anderen Bereichen geboten.

Die AOK als Kooperator der Messe und das Sanitätshaus Butz und Staab werden mit unterschiedlichen Angeboten versuchen, die Besucher zum Mitmachen anzuregen. Wer rechtzeitig erscheint, kann sich dabei ein Autogramm von Sven Hannawald ergattern. Der bisher einzige Gewinner aller Sprünge der Vierschanzen-Tournee ist als AOK-Botschafter für psychische Gesundheit mit dabei. Am Samstag wird er von 14.30 bis 15 Uhr am AOK-Stand Autogramme geben.

Kilian Staab bietet eine Venenmessung vor Ort an und lädt zu zwei Vorträgen über Lipödeme und Lymphödeme ein. Am Stand seines Sanitätshauses wird von allen Beteiligten zu den Themen psychische Gesundheit, Ernährung, Bewegung, Sport und gesellschaftliche Beteiligung aktiv und interaktiv beraten.

Ein vielseitiges Rahmenprogramm für Jung und Alt rundet die Veranstaltung ab. Hier gibt es unter anderem einen Vortrag zum Thema „Der Snackfalle entkommen“. Die Besucher des ersten Messetages können sich aber auch um 18 Uhr bei einer Yoga-Nidra-Stunde entspannen. Bei einer Klangschalen-Meditation am Sonntagvormittag kann man sich dann auf den Tag einstimmen.

Messezeiten

Die GiG ist am Samstag, 6. Mai, von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 7. Mai, von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Die angebotenen Workshops laufen parallel und können von den Besuchern frei ausgewählt werden.

