Golf-Fahrer donnert mit über 100 Sachen durch die Stadt

Einen besonders dreisten Raser hat die Polizei in Germering aus dem Verkehr gezogen. Der 20-jährige Münchner führ mit 116 Stundenkilometern durch die Stadt.

Germering – Am frühen Freitag Morgen um 4 Uhr, führten die Beamten in der Landsberger Straße in beiden Fahrtrichtungen Geschwindigkeitsmessungen durch. Erlaubt sind an der Stelle 50 Stundenkilometer. Der 20-jährige war mit seinem Golf nicht nur viel zu schnell. Er bremste beim Passieren der Messstelle außerdem abrupt ab, um gleich danach mehrmals heftig aufs Gaspedal zu treten.

Die Polizisten verfolgten den Raser. Der fuhr noch eine ganze Strecke weiter. Am Bahnhof Harthaus wurde er schließlich gestellt. Den jungen Mann erwartet nun ein hohes Bußgeld. Zudem bekommt er Punkte im Verkehrszentralregister. Und – was ihn wohl am härtesten treffen wird: Er wird mit einem Fahrverbot belegt.

