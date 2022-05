Gottesdienste für Kinder werden live ins Ukrainische übersetzt

Von: Klaus Greif

Die Kindergottesdienste der Stadtkirche fanden wegen Corona zeitweise im Freien vor der Pfarrkirche St. Martin statt. Jetzt gibt es eine neue Besonderheit: Gottesdienste für Kinder und Familien, die live ins Ukrainische übersetzt werden. © mm

Kindergottesdienste sind in der Katholischen Stadtkirche Normalität und eigentlich keine gesonderte Erwähnung wert. In der Regel findet pro Monat mindestens ein Kindergottesdienst statt.

Germering – Zu besonderen Zeiten wie im Advent, an Weihnachten, in der Fastenzeit oder an Ostern auch öfters. Am Sonntag, 15. Mai, 11 Uhr, bietet die Stadtkirche erstmals einen zweisprachigen Kindergottesdienst an: auf deutsch und auf ukrainisch. Er findet in der alten Jakobs-Kirche im Altdorf Unterpfaffenhofen statt.

Der Gottesdienst wird von einer Dolmetscherin simultan ins Ukrainische übersetzt. Auf eigens erstellten Plakaten wird dieses besondere Angebot auch in beiden Sprachen beworben.

Die Idee zu dem Gottesdienst hatte einer Mitteilung der Stadtkirche zufolge Simone Aichner, die sich im Kindergottesdienst-Team ehrenamtlich engagiert. „Nach der Corona-Pandemie leiden Kinder nun ein weiteres Mal und mit am meisten unter diesem schlimmen Krieg in der Ukraine“, erklärt Simone Aichner und erläutert: „Wir wollen die zu uns geflüchteten Kinder aus der Ukraine zusammen mit den Germeringer Kindern einladen und im Rahmen unseres Gottesdienstes zu einer Stunde der Ruhe verhelfen.“ So könne man sie etwas Normalität spüren lassen, sie integrieren und eine Brücke zwischen den Gesellschaften bauen.

Diakon Benno Saruba, in der Stadtkirche verantwortlich für die Kinder- und Familienpastoral, ergänzt: „Wir geben den geflüchteten Kindern und ihren Müttern und vielleicht auch Großeltern damit ein liebevolles Zeichen der Geborgenheit in unserer Stadtkirche.“

Den thematischen Mittelpunkt des Gottesdienstes bildet der Stadtkirche zufolge Maria, die Mutter Jesu. Den Grund dafür erklärt Diakon Saruba: „Damit pflegen wir nicht nur die katholische Tradition, nach der gerade der Monat Mai als Marienmonat gilt. Die Verehrung von Maria spielt auch in den orthodoxen Kirchen eine herausragende Rolle und kann daher als Anknüpfungspunkt und verbindendes ökumenisches Element dienen.“

