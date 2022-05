Grüne bestätigen ihren Vorstand

Teilen

Das ist der neu gewählte Vorstand der Grünen (v.l.): Friedrich Lange (Kassier), Barbara Mokler (Beisitzerin), David Kulbe (Sprecher), Sophie Schuhmacher (Sprecherin), Gerhard Blahusch (Beisitzer) und Angelika Kropp-Dürr (Beisitzerin). © Privat

Die Grünen haben bei einer Mitgliederversammlung den Vorstand fast unverändert im Amt bestätigt.

Germering – Als Sprecher wurden Sophie Schuhmacher und David Kulbe einstimmig wiedergewählt. Kassier bleibt Friedrich Lange, Beisitzer sind Barbara Mokler, Gerhard Blahusch und Angelika Kropp-Dürr. Als Kassenprüfer wurde Christian Huber gewählt. Berichte über das vergangene Jahr, Ausblicke auf kommende Veranstaltungen und den Finanzen standen ebenfalls auf der Tagesordnung.

Schnitzeljagd zum Klimafest

Die Grünen beteiligen sich am Klimafest des Bündnis Zukunft Germering, das am Samstag, 14. Mai, stattfindet, mit einer einer besonderen Schnitzeljagd. Sie funktioniert mithilfe einer App und dreht sich um das Thema Klimaschutz. Teilnehmen können Familien, Jugendliche und neugierige Erwachsene mit ihrem eigenen Smartphone oder Tablet mit GPS. Für die Teilnahme muss die kostenlose App „Actionbound“ heruntergeladen werden (zum Datenschutz siehe https://de.actionbound.com/faq-datenschutz). Dort kann entweder ein QR-Code gescannt werden oder der Link https://actionbound.com/bound/klimatag aufgerufen werden. Die Route startet vor der Germeringer Stadthalle und führt dann zu bis zu zwölf verschiedenen Stationen in Germering, an denen Fragen beantwortet und Aufgaben gelöst werden können. Insgesamt ist die Strecke bei Befolgung der empfohlenen Reihenfolge etwa elf Kilometer lang und am besten mit dem Fahrrad zu bewältigen.