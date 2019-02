Bye Bye, Gus Backus! Es war mir eine Ehre

Gus Backus ist tot! Der Schlager-Star der 1960er-Jahre verstarb mit 81 Jahren in Germering. Tagblatt-Reporter Peter Loder erinnert sich an bemerkenswerte Interview-Termine.

Germering - Im September 2017 an seinem 80. Geburtstag gewährte er dem Tagblatt-Reporter „als letzten Journalisten, den ich in meinem Leben empfangen werde“, ein Interview in den eigenen vier Germeringer Wänden. Es war mir eine Ehre. Nun ist Gus Backus gestorben.

Der einstige Schlager-Star („Da sprach der alte Häuptling der Indianer“, „Sauerkrautpolka“) verbrachte in einer Drei-Zimmer-Eigentumswohnung in einem Wohnblock mitten in Germering gemeinsam mit Ehefrau Heidelore seinen Lebensabend. Ganz offen redete der US-Sänger von Krisen, seinem späten Liebesglück und den vier Kindern, die alle in Bayern leben (ein Sohn, der auch die Musikerkarriere eingeschlagen hat, in Fürstenfeldbruck).

Geradezu ins Schwärmen kam Gus Backus, wenn er seine Erlebnisse mit Elvis Presley schilderte. Mit dem Weltstar hatte er die gemeinsame Wehrdienstzeit in Deutschland verbracht und war oft mit ihm im Auto zwischen Bad Nauheim, Heidelberg und Frankfurt unterwegs.

Nachdem sich Gus Backus von einem Schlaganfall einigermaßen erholt hatte, musste er wegen eines Rückenleidens auf das geliebte Radfahren verzichten. Nicht verzichten wollte er aber auf den regelmäßigen Besuch im Germeringer Freibad, wo er stets von Fans erkannt und angesprochen wurde.

Gus Backus, der Star zum Anfassen, wird uns fehlen.