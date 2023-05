Gutes Wasser ist der Stadt weiter Geld wert

Von: Klaus Greif

Aus den Wasserhähnen im Stadtgebiet kommt gute Qualität. © dpa

Seit mittlerweile 31 Jahren geht die Stadt freiwillige Vereinbarungen mit den Landwirten zum Schutz des Trinkwassers ein. Das Modell hat sich bewährt. Das Germeringer Wasser ist seitdem immer besser geworden.

Germering – Im Jahr 1991 sind die Vereinbarungen mit den Landwirten geschlossen worden, um einem drängenden Problem beizukommen: Die Nitratwerte des Trinkwassers waren so hoch, dass die Stadt Eltern einen Mineralwasserzuschuss zur Zubereitung für Säuglingsnahrung bezahlte. Auch die Pestizidbelastung vor allem mit Atrazin war damals grenzwertig.

Selbstverpflichtung

Die am Programm teilnehmenden Bauern verpflichten sich seitdem, ihre Flächen im bestehenden Wasserschutzgebiet über das vorgeschriebene Maß hinausgehend grundwasserschonend zu bewirtschaften. Dafür erhalten sie Ausgleichszahlungen. In den vergangenen drei Jahren gab die Stadt dafür rund 170 000 Euro jährlich aus. Hinzu kommen jährlich 14 000 Euro für Bodenproben und 12 000 Euro für die Betreuung.

Der Agrarbetriebswirt Robert Strobl kümmert sich seit mittlerweile 25 Jahren um das Programm. Im Rahmen seiner regelmäßigen Berichte präsentiert er jetzt im Werkausschuss die nächste Ausgabe einer Erfolgsgeschichte.

Ziel der Vereinbarungen ist laut Strobl zunächst eine extensive Bewirtschaftung der Flächen, die überwiegend im aktuell geltenden Wasserschutzgebiet liegen. Die Bewirtschaftung ganz zurückzufahren, ist nicht gewollt. Dann würde nämlich laut Strobl die Nitratbelastung des Wassers steigen statt fallen.

Belastung gedrückt

Mit den Vereinbarungen ist es gelungen, die Nitratbelastungen von früher fast 40 Milligramm/Liter (mg/l) auf jetzt rund 20 mg/l zu drücken. Dieser niedrige Wert, den man seit etwa fünf Jahren erreiche, sei sehr gut. Auf zehn mg/l werde man aus Sicht des Experten nie kommen. Grund: „Wenn Boden lebt, wird Humus umgesetzt.“

Ein Vergleich mit München, das Werte von unter zehn mg/l hat, ist laut Strobl nicht angebracht: „München nutzt Quellwasser, das ist kein Grundwasser.“

Keine Pestizide

Ebenfalls erfreulich ist für Strobl, dass im Germeringer Wasser keinerlei Pestizide mehr nachgewiesen werden. Auch das war zu Beginn der Vereinbarungen vor 31 Jahren noch anders: Damals war die Belastung mit Atrazin Anlass zur Sorge. Das Mittel ist mittlerweile verboten.

Die erzielten Erfolge der Vereinbarungen haben die Arbeit von Strobl nicht überflüssig gemacht. Die Herausforderungen seien nicht kleiner geworden, berichtete er. Er sei unter anderem bei Generationenwechseln gefragt, um die jungen Landwirte zu überzeugen, dass die Vereinbarungen weiter wichtig sind. Außerdem arbeite er gemeinsam mit den Bauern weitere Möglichkeiten der extensiveren Bewirtschaftung aus. Ein Erfolgsmodell sei dabei unter anderem die Winterbegrünung, die fast ohne Dünger auskommt. Strobl: „So funktioniert Wasserschutz am besten.“

Niedriger Grundwasserstand ist noch kein Problem

Stadtwerke-Chef Roland Schmid konzentrierte sich in seinem Bericht zur Wasserqualität im Werkausschuss vor allem auf die auch im Stadtgebiet niedrigen Grundwasser-Stände. Wegen der unterdurchschnittlichen Niederschlagsmengen sei seit drei Jahren ein Absinken festzustellen. Die Stadt messe dies an zehn Pegeln, die übers Stadtgebiet verteilt sind.



An einer dieser Messstellen wird der Grundwasser-Stand kontinuierlich seit dem Jahr 1951 aufgezeichnet. Es handelt sich um einen Pegel, den das Wasserwirtschaftsamt damals in der Nähe der Kirchenschule eingerichtet hat. Aktuell ist das Grundwasser hier auf 5,50 Meter unter der Geländekante gesunken. Vom historischen Tiefstwert im September 1998 ist man nur noch 25 Zentimeter entfernt. Allerdings ist seit den ergiebigen Regenfällen der vergangenen Wochen schon wieder eine leichte Trendumkehr zu beobachten: Der Grundwasser-Stand ist etwas angestiegen.



Die Wasserversorgung über die städtischen Brunnen ist laut dem Stadtwerke-Chef derzeit noch nicht gefährdet: „Bei einer Stärke der grundwasserführenden Schicht von rund 13 Metern ist das Absinken des Grundwasserstandes um etwa 1,25 Meter im Vergleich zum mittleren Stand noch keineswegs bedrohlich.“

Wärmepumpen

Diese Entwarnung betrifft auch den Betrieb von Wärmepumpen. Grünen-Stadtrat Gerhart Blahusch hatte danach gefragt. Aus Sicht des Stadtwerke-Chefs wären Wärmepumpen erst gefährdet, wenn der Grundwasserstand um weitere zwei bis drei Meter sinken würde.



Der Bericht zur Wasserqualität hatte dann fast nur positive Seiten. Die Nitratbelastung ist mit knapp über 20 mg/l weiter sehr niedrig. Pestizide sind in den Brunnen nicht mehr nachweisbar.



Negativ ist dagegen weiterhin, dass noch immer CKW festgestellt wird. Die Ursache dafür war ein Unfall in einer Lackiererei am Sonderflughafen Oberpfaffenhofen in den 1980er-Jahren. Die Belastung sinkt laut Roland Schmid zwar regelmäßig, die Auswaschung verlaufe aber sehr langsam: „Die Null haben wir immer noch nicht erreicht.“



Im Auge behalten

Neue Schadstoffe im Wasser machen dagegen auch Germering Sorge: Die Belastung mit per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC) ist im Oktober 2021 erstmals gemessen worden – gesucht hat man nach dem Stoff erst seit 2019. PFC waren bis zu einem Verbot auch Bestandteile des Löschschaums an Flughäfen, ist also auch von Oberpfaffenhofen aus ins Germeringer Wasser gekommen.



Das PFC-Problem ist so neu, dass es laut Roland Schmid noch keine Grenzwerte in der Trinkwasserverordnung gibt. Die in Germering gemessenen Werte von 0,014 Mikrogramm/Liter liege allerdings weit unter dem Grenzwert von 0,10, den die EU einführen möchte. Dennoch müsse man das Problem weiter im Auge behalten, so Schmid. kg

