Gymnasiasten begeistern bei erstem Konzert seit Beginn der Pandemie

Germering

Von Klaus Greif schließen

Das Carl-Spitzweg-Gymnasium hat einen großen Schritt hin zur Normalität gemacht: Am Donnerstagabend fand das erste Live-Konzert der Schüler seit Beginn der Pandemie statt. Gespielt wurde gleichzeitig in der Aula, im Musiksaal und in einem weiteren Raum,

Germering – Schulleiterin Rita Bovenz hielt bei der Begrüßung der Besucher in der Aula mit ihrer Freude nicht zurück. Mehrmals bedankte sie sich bei den Eltern, Großeltern, Geschwistern und Freunden im Publikum, dass sie trotz der Hygieneauflagen gekommen waren. Die Besucher mussten auch am Platz FFP2-Masken tragen und am Eingang den 3G-Nachweis vorzeigen.

Das Konzert sei trotzdem vor allem für die Schüler ein Stück Normalität, sagte Bovenz weiter. Damit meinte sie die eine große beherrschende Krise dieser Zeit, die Pandemie. Die zweite, der Ukraineweg, spielte an dem Abend aber auch eine herausragende Rolle. Man habe sich entschlossen, das Konzert als Benefizveranstaltung durchzuführen, erklärte Bovenz weiter. Die Besucher wurden um Spenden gebeten, die an die SOS-Kinderdörfer weiter geleitet werden, die sich auch um Flüchtlinge aus der Ukraine kümmern. Eine Vertreterin der Schülermitverantwortung verdeutlichte den Spendenaufruf so: „Unser früherer Musiklehrer Ludwig Hartmann hätte gesagt: Sie kommen hier umsonst rein, aber nicht wieder hinaus.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Und dann erlebten die Zuhörer in allen Sälen einen Abend, der mehr als einmal bewies, welche großartigen Talente hier schlummern. Das begann beim Schlagzeug-Solo des Fünftklässlers Theo von Schirnding, der die Playback-Musik von Tom Pettys Free Fallin’ kongenial begleitete. Es reichte weiter über ein erstaunlich erwachsen klingendes Klaviertrio mit Magdalena (10a, Violine), Maria (6a, Cello) und Katharina Gesierich (8a Piano). Und endete nicht beim vierhändigen, virtuosen Spiel am Flügel, bei dem Paulina Sontheim und Wenyang Hanna Liu 8 (beide 6a) einen Auszug aus Mussorgskis Oper „Der Jahrmarkt von Sorotschinzy“ zum Besten gaben. Auch alle anderen Darbietungen wären eine erwähnung wert. Die Schüler – und damit auch die Lehrkräfte – haben ihr Leistungsniveau eindrucksvoll unter Beweis gestellt. kg