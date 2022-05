Gymnasium sammelt über 6500 Euro für die Ukraine

Von: Klaus Greif

Schüler haben gesammelt. © mm

Das Carl-Spitzweg-Gymnasium (CSG) hat mit unterschiedlichen Aktionen zur Unterstützung der Ukraine in den vergangenen Wochen insgesamt 6513 Euro gesammelt.

Germering - Die Schülermitverantwortung (SMV) bat alle Gymnasiasten, etwas vom Taschengeld abzugeben. Der Wahlkurs Politik fertigte Peace-Buttons an und verkaufte sie. Sehr spendabel erwiesen sich schließlich die Eltern der Musiker aller Jahrgangsstufen beim Benefizkonzert für die Ukraine. Das Geld wurde an das Schulpartnerprojekt „SOS-Kinderdörfer“ weitergegeben, damit Familien in der Ukraine unterstützt werden können.

Die Lehrkräfte spendeten Geld, damit die Arbeitsbücher für den Ukrainisch-Deutsch-Unterricht der Willkommensgruppe gekauft werden konnten. Derzeit besuchen zwölf ukrainische Schüler den Unterricht am CSG. Weitere sind ab Juni angemeldet, wenn sie das ukrainische Schuljahr im Online-Unterricht beendet haben werden. Alle fühlen sich dem CSG zufolge wohl und sind nach täglich drei Stunden Deutschunterricht mit weiteren zwei bis drei Stunden Unterricht in den Regelklassen gut angekommen. Auch an Exkursionen nehmen sie teil.

