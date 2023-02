Marktsonntag im Frühling: Händler verzweifelt gesucht

Von: Klaus Greif

Teilen

Das Archivfoto stammt aus dem Jahr 2015 © Weber

Vor dem nächsten Marktsonntag in Germering fehlen weiter die Fieranten. Die Suche läuft.

Germering – Der Wirtschaftsverband ist zurück auf dem Weg der Normalität. Am Sonntag, 7. Mai, veranstaltet er zum ersten Mal seit Corona wieder einen Marktsonntag im Frühling. Der Verband hat allerdings ein Problem: Es fehlen noch ausreichend Fieranten.

Es ist der zweite verkaufsoffene Sonntag nach dem Neustart im Oktober, der bei sommerlichen 20 Grad viele Besucher in das Stadtzentrum, gelockt hat. Die Vorsitzenden des Wirtschaftsverbandes, Katrin Schmidt und Jürgen André, schreiben, dass sie sich darauf freuen, an den fantastischen Zuspruch vom Herbst anknüpfen zu können: „Über 8000 Besucher konnten wir im Oktober zählen, was doch ein deutliches Zeichen für die nach wie vor hohe Attraktivität dieser Veranstaltung ist.“

Flaute

Um diese Attraktivität weiter gewährleisten zu können, sind Schmidt und André allerdings noch auf der Suche nach Fieranten und Einzelhändlern, die sich beteiligen. Vor allem bei den Fieranten, die mit ihren Ständen entlang der Unteren Bahnhof- und der Otto-Wagner-Straße für Abwechslung sorgen, herrscht immer noch Flaute – schon vor dem Marktsonntag im Oktober hatten sich im Vergleich zu früher viel weniger dafür interessiert.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Hier macht sich laut Katrin Schmidt immer noch Corona bemerkbar: „Viele Aussteller haben sich während der Pandemie aus dem Geschäft zurückgezogen.“ Für den Verband sind die Fiernaten auch deswegen wichtig, weil sie mit der Platzmiete mit zur Finanzierung des Marktsonntages beitragen.

Gesund in Germering

Schmidt und André hoffen darüber hinaus auch darauf, dass sich so viele Vereine wie möglich mit Aktionstischen oder Ständen am Marktsonntag beteiligen. Sie können sich wie die Händler auf www.germeringer-marktsonntag.de anmelden.

Parallel zum verkaufsoffenen Sonntag wird vom Wirtschaftsverband auch wieder die Messe „Gesund in Germering“ (GiG) angeboten. Die war in den vergangenen zwei Jahren ebenfalls wegen Corona ausgefallen. Die GiG findet am Samstag, 6. Mai, und Sonntag, 7. Mai, in der Stadthalle statt und präsentiert dabei einen besonderen Gast: Skisprung-Legende Sven Hannawald wird einem Kreis von geladenen Arbeitgebern seine Erfahrungen mit Belastungen schildern. Sven Hannawald steht aber auch für Autogramme zur Verfügung.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.