Häuser mit Thermographie prüfen

Die Stadt bietet am 11. Februar um 18 Uhr einen kostenlosen Thermographie-Rundgang im süd-westlichen Stadtgebiet an.

Germering – Interessierte Hausbesitzer können sich bis zum 4. Februar beim Sachgebiet Umweltangelegenheiten unter Telefon (089) 8 41 94 15 oder per E-Mail an umweltamt@germering.bayern.de anmelden.

Weil die Begehung nur zu Fuß möglich ist, können nur Gebäude berücksichtigt werden, die südlich des Masurenwegs und dessen Verlängerung beziehungsweise östlich der Kreuzlinger Straße liegen. Die begutachteten Häuser werden im Vorfeld ausgewählt. Mitgehen können alle Interessierten, auch wenn sie kein Objekt zur Untersuchung angemeldet haben oder zur Miete wohnen.

Geleitet wird der Spaziergang durch einen zertifizierten Thermographen und Energieberater. Nach einer kurzen Einführung werden einige der Häuser gemeinsam mit ihm durch eine Wärmebildkamera begutachtet. Dabei fallen vor allem Wärmebrücken sofort ins Auge – Stellen an der Hausfassade, an denen viel Wärme verloren geht. Die Bilder geben so einen guten ersten Eindruck über den energetischen Zustand des Hauses.

Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen muss der Rundgang abgesagt werden. Die angemeldeten Teilnehmer werden dann rechtzeitig informiert. Als Ausweichtermin ist der 18. Februar vorgesehen.