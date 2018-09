Handwerker am Abend zu laut: Anzeige wegen Ordnungswidrigkeit

Er arbeitete noch nach 20 Uhr in einer Wohnung in Germering. Doch das gefiel einer Nachbarin gar nicht.

Germering - Der Handwerker war am Freitag so fleißig, dass er noch nach 20 Uhr in einer Wohnung arbeitete. Dabei verursachte er Lärm. Eine Germeringer Bürgerin beschwerte sich über den Handwerker, der um 20.30 Uhr noch werkelte, obwohl um 20 Uhr Schluss mit Lärm hätte sein müssen. Aufgrund des unzulässigen Krachs erwartet diesen Arbeiter jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, berichtet die Polizei.