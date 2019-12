Der Heimatforscher ergründete die Ursprünge Germerings

Durch Martin Keller hat Germering viel über sich selbst erfahren. Unermüdlich erforschte der Hobby-Historiker die Stadtgeschichte.

Germering – Buchstäblich jede freie Sekunde gehörte dieser Leidenschaft. Was als Interesse an den eigenen Vorfahren begann, erstreckte sich bald sehr viel weiter in die Vergangenheit.

Martin Keller, Jahrgang 1939, wuchs mit einer zehn Jahre älteren Schwester bei seinen Eltern auf. Sein Vater, mehrere Jahre Bürgermeister der stetig wachsenden Gemeinde Germering, starb früh. Schon mit 17 Jahren war Martin Keller Halbwaise. Er machte nach der Schule eine Maurerlehre und studierte anschließend an der Staatsbauschule in München, die er als Ingenieur für Hochbau verließ. Nach ein paar Jahren als angestellter Architekt machte er sich selbstständig und war vor allem im Bereich Wohnbau tätig.

Irgendwann packte Martin Keller das Interesse, mehr über die Geschichte seiner Familie zu erfahren. Was er herausfand, erfüllte ihn mit Stolz. Seine Vorfahren wurden bereits in Aufzeichnungen aus dem Jahr 1610 erstmals offiziell erwähnt. Von dort tauchte er weiter ein in die Ortsgeschichte. Bis ins Frühmittelalter vertiefte er sich in die Germeringer Vergangenheit.

Im Bayerischen Staatsarchiv

Praktisch hieß das, dass er jede Woche viele Stunden im Bayerischen Hauptstaatsarchiv verbrachte. Keller erarbeitete eine Neuinterpretation der historischen Urkunde „Germana vel ad monte“, der die Stadt ihren Namen verdankt. Und er versuchte zu ermitteln, ob es nördlich der heutigen alten Martins-Kirche einen Vorgängerbau gegeben hat. Das Resultat war ein gut untermauertes Vielleicht, denn konkret nachweisen lassen sich die Erkenntnisse nicht mehr. Das fragliche Gebiet wurde vor Jahrzehnten undokumentiert überbaut.

Martin Keller hat in Germering viele Spuren hinterlassen. Er war Mitbegründer des Fördervereins alte Dorfkirche, des Fördervereins für Heimatpflege sowie des Heimat- und Volkstrachtenvereins d’Parsberger. Ihm ist es zu verdanken, dass eine alte Ortstracht wiederbelebt wurde. Jahrzehntelang gehörte Keller den Freien Wählern an. Außerdem war er beim Wasserbeschaffungsverband.

Seine Frau Gertrud heiratete der ruhige, eher introvertierte Germeringer 1983. Im Jahr darauf kam Tochter Elisabeth zur Welt. Mit jeweils vier Jahren Abstand folgten Tochter Angelika und Sohn Martin. Inzwischen gehören vier Enkelkinder zur Familie – das jüngste kam zehn Tage vor dem Tod des Großvaters zur Welt.

In den letzten Jahren war Martin Keller durch einen Schlaganfall zusehends eingeschränkt. Dank seiner Frau konnte er trotz Pflegebedürftigkeit den Lebensabend zu Hause verbringen. Seiner Familie bleibt er als guter Mensch und liebevoller Vater in Erinnerung. Martin Keller wurde 80 Jahre alt.