Heimatverein sucht junge Mitglieder

Von: Klaus Greif

Der Förderverein für Heimatpflege hat gewählt (v.l.): Gerhard Niembs (2. Vorsitzender), Gudrun Drexel (Schatzmeisterin), Johanna Heinzinger (Schriftführerin), Manfred Spachtholz (3. Vorsitzender) und Fritz Drexler (Vorsitzender). © mm

Der Förderverein für Heimatpflege hat ein Nachwuchsproblem. Der bei der Jahresversammlung wiedergewählte Vorsitzende Fritz Drexler kündigte deswegen an, sich in den nächsten zwei Jahren verstärkt um die Gewinnung neuer Mitglieder zu bemühen.

Germering – Die Jahresversammlung im Nebenzimmer des Kramerwirts war so gut besucht wie lange nicht mehr. 39 der insgesamt 139 Mitglieder des Vereins waren gekommen. Neben dem Geschäftsbericht standen vor allem Neuwahlen des Vorstands an. Der amtierende Vorstand um Fritz Drexler wurde mit nur einer Änderung im Amt bestätigt: Schatzmeisterin Hannelore Biffar trat nach über zehn Jahren nicht mehr an. Drexler bedankte sich bei ihr mit einem Blumenstrauß für die geleistete Arbeit. An ihrer Stelle führt künftig Gudrun Drexel die Kassengeschäfte.

Fritz Drexler ist seit vier Jahren Vorsitzender des Vereins. Nach seiner Wiederwahl kündigte er an, dass er das Amt noch zwei Jahre ausüben wolle. In seiner letzten Amtszeit wolle er vor allem neue Mitglieder rekrutieren. Denn obwohl die Anzahl im Vergleich zum Vorjahr mit 137 konstant geblieben ist, habe der Verein doch ein Problem: „Uns fehlt der Nachwuchs.“

Dabei hat der Heimatverein einiges zu bieten, wie der Rechenschaftsbericht Drexlers zeigte. Trotz Corona gab es in den vergangenen Monaten beispielsweise eine Führung über das Tanklagergelände. Das Krippenteam des Vereins stellte zu Weihnachten und zu Ostern je eine Bibelszene in der Dauerkrippe aus, die in der Pfarrkirche Don Bosco steht.

Öffentliche Kreuze

Der Verein beteiligt sich am Projekt „Kulturlandschaft erfassen“ des Landesamts für Denkmalpflege und kümmert sich zudem um den Erhalt von öffentlichen Kreuzen. Die Schreinerei Fischer und die Spenglerei Knodel hätten dabei im Vorjahr gegen ein Vergelt’s Gott das Missionskreuz an der Jakobskirche erneuert. Auch das Schmücken des Osterbrunnens zählt zu den Aktivitäten des Vereins.

Auch im laufenden Jahr haben die Heimatfreunde noch einiges zu bietet. Sie beteiligen sich an der Fronleichnamsprozession der Stadtkirche, die in zwei Wochen wieder wie gewohnt stattfindet. Auch das Patrozinium der Kapelle am Gut Wandelheim feiert der Verein am 24. Juni zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie wieder. Ende September ist ein Ausflug nach Augsburg geplant, wo die 2000-jährige Stadtgeschichte gefeiert wird.

